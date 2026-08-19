¿No cobraste tu beca del Bienestar en agosto 2026? Ya anunciaron fechas para pagos pendientes, consulta aquí

La dispersión contempla apoyos de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, y en algunos casos podría incluir más de un pago acumulado

Los depósitos se harán entre el 24 y el 28 de agosto | @apoyosbienestar

Las personas beneficiarias de las becas y programas sociales del Gobierno de México que recibieron recientemente su tarjeta del Banco del Bienestar o que todavía tienen depósitos pendientes tendrán una nueva ventana de pago durante agosto de 2026. La Secretaría del Bienestar informó que los recursos comenzarán a dispersarse de manera gradual entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto.

El anuncio contempla distintos programas educativos y está dirigido principalmente a quienes aún no han recibido uno o más depósitos. Julio León Trujillo, titular de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, explicó que durante esos cinco días se enviarán los recursos pendientes directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios.

¿Quiénes son los beneficiarios que faltan por cobrar pago de las Becas Bienestar?

Los pagos están dirigidos a estudiantes que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar en fechas recientes o que cuentan con depósitos pendientes dentro de alguno de los programas incluidos en la actualización.

Entre los beneficiarios considerados aparecen quienes forman parte de la Beca Rita Cetina de primaria, la Beca Rita Cetina de secundaria, la Beca Benito Juárez para educación media superior y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior.

En algunos casos, el depósito puede incluir más de un pago acumulado, por lo que la cantidad final dependerá de la situación de cada estudiante y de los recursos que todavía tenga pendientes.

¿Cuándo depositan los pagos pendientes del Bienestar y a qué becas corresponden?

La dispersión está programada entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto de 2026. Los depósitos se realizarán de manera escalonada durante esos cinco días, por lo que no todos los beneficiarios recibirán el dinero en la misma fecha.

Los pagos corresponden a las becas Rita Cetina de primaria y secundaria, Benito Juárez de educación media superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior. Una vez depositado, el dinero puede permanecer en la tarjeta, utilizarse para realizar compras o retirarse en cajeros automáticos.

¿Cómo consultar el saldo de la tarjeta de tu beca del Bienestar? Paso a paso

Una forma de revisar si el depósito ya fue realizado es mediante una llamada telefónica. Para hacerlo, se debe marcar al 800 900 2000, seleccionar la opción 1, ingresar los 16 dígitos de la tarjeta y posteriormente capturar el año de nacimiento del beneficiario.

Otra alternativa es utilizar la aplicación del Banco del Bienestar. El usuario debe descargar la app en su dispositivo, aceptar los términos y condiciones, registrar su número telefónico, ingresar los 16 dígitos de la tarjeta y el NIP del cajero, crear una contraseña e iniciar sesión.

Una vez dentro de la aplicación será posible consultar el saldo disponible, los movimientos de la cuenta y los depósitos recibidos. De esta manera, los beneficiarios podrán verificar desde casa si los pagos pendientes correspondientes a agosto de 2026 ya fueron abonados.

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