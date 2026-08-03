Beca Rita Cetina agosto 2026: calendario completo de pagos, letra por letra

El apoyo de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes se depositará durante diez días hábiles en las tarjetas del Banco del Bienestar

Beca Rita Cetina 2026 para útiles escolares. | Foto X: @apoyosbienestar

El Gobierno de México comenzó este lunes 3 de agosto la dispersión de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina, dirigida a las familias con niñas y niños inscritos en escuelas primarias públicas del país. La entrega se realizará de manera escalonada antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Julio César León Trujillo, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, presentó el calendario con las fechas asignadas para cada grupo de beneficiarios. Los depósitos estarán organizados de acuerdo con la primera letra del apellido y se extenderán hasta el viernes 14 de agosto.

El apoyo consiste en un pago único anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante de primaria registrado. Por lo tanto, las familias con dos o más menores incorporados al programa recibirán una cantidad acumulada conforme al número de alumnas y alumnos beneficiarios.

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo comienza a caer el depósito de agosto 2026?

Los pagos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria comienzan este lunes 3 de agosto de 2026, con los beneficiarios cuyo apellido inicia con las letras A y B. La dispersión continuará durante diez días hábiles y terminará el viernes 14 de agosto con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

El dinero será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar entregada a la madre, padre, tutora o tutor que realizó el registro. No será necesario retirar el recurso en la misma fecha en la que aparezca reflejado, ya que puede permanecer en la cuenta y utilizarse posteriormente.

La calendarización busca evitar concentraciones en las sucursales bancarias y garantizar una distribución ordenada. Los depósitos se suspenderán durante los fines de semana, por lo que no habrá movimientos programados para el sábado 8 ni el domingo 9 de agosto.

Aunque el pago se organiza por fechas, las autoridades recomiendan revisar periódicamente el saldo de la tarjeta, pues la actualización del depósito puede depender de los procesos operativos de cada cuenta. Tampoco es obligatorio acudir a una sucursal el día asignado para disponer del dinero.

Calendario agosto 2026, Beca Rita Cetina: letra por letra

El calendario completo de depósitos de la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes quedó distribuido de la siguiente manera:

Lunes 3 de agosto: apellidos con las letras A y B.

apellidos con las letras A y B. Martes 4 de agosto: letra C.

letra C. Miércoles 5 de agosto: letras D, E y F.

letras D, E y F. Jueves 6 de agosto: letra G.

letra G. Viernes 7 de agosto: letras H, I, J, K y L.

letras H, I, J, K y L. Lunes 10 de agosto: letra M.

letra M. Martes 11 de agosto: letras N, Ñ, O, P y Q.

letras N, Ñ, O, P y Q. Miércoles 12 de agosto: letra R.

letra R. Jueves 13 de agosto: letra S.

letra S. Viernes 14 de agosto: letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Las primeras familias en recibir el apoyo serán aquellas cuyo apellido comienza con A o B, mientras que el segundo bloque corresponderá a la letra C. El proceso continuará en orden alfabético hasta cubrir a todas las personas incorporadas durante el registro de estudiantes de primaria.

Para consultar el saldo, los beneficiarios pueden utilizar la aplicación móvil del Banco del Bienestar, disponible para teléfonos Android y iPhone. Para vincular la tarjeta es necesario ingresar los 16 dígitos del plástico, capturar el NIP y crear una contraseña.

Otra opción es comunicarse al número 800 900 2000. En el sistema automatizado se debe seleccionar la opción de consulta de saldo, ingresar los 16 números de la tarjeta y proporcionar el año de nacimiento de la persona titular.

El recurso puede retirarse en cajeros automáticos o sucursales del Banco del Bienestar. También es posible utilizar la tarjeta directamente para realizar compras en establecimientos que cuenten con terminal bancaria, por lo que las familias no tienen que disponer del efectivo en una sola operación.

¿Qué es la Beca Rita Cetina, de cuánto es el apoyo y quiénes lo reciben?

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es uno de los programas prioritarios del Gobierno de México y tiene como objetivo apoyar a las familias con estudiantes inscritos en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, además de reducir el riesgo de abandono escolar por motivos económicos.

Para primaria, el programa funciona bajo la modalidad de apoyo para útiles y uniformes escolares. El monto es de 2 mil 500 pesos anuales por cada alumna o alumno registrado, desde primero hasta sexto grado, y se entrega antes del comienzo del ciclo escolar.

La cantidad no se limita a un solo apoyo por familia. En caso de que una madre, padre o tutor tenga dos menores beneficiarios, recibirá 5 mil pesos; si tiene tres, el depósito será de 7 mil 500 pesos. La suma aumenta en 2 mil 500 pesos por cada estudiante incorporado.

Este pago para primaria es distinto al esquema de secundaria. Las familias con una hija o hijo en ese nivel reciben un apoyo bimestral de mil 900 pesos, además de 700 pesos adicionales por cada estudiante extra de secundaria que forme parte del mismo hogar.

Las autoridades federales señalaron que la ampliación del programa a primaria permitirá que millones de estudiantes cuenten con recursos para comprar cuadernos, mochilas, uniformes y otros materiales necesarios. La entrega se realiza mediante el Banco del Bienestar y todos los trámites relacionados con la beca son gratuitos y no requieren intermediarios.

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