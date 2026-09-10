Seahawks pierde a Sam Darnold por lesión de cadera en el arranque de la temporada ante Patriots

El quarterback fue evaluado por el cuerpo médico y Drew Lock tomó el control de la ofensiva ante New England

Golpe para Seahawks: Sam Darnold sale por lesión. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Seattle Seahawks recibió una mala noticia en su debut de la temporada 2026 de la NFL después de que Sam Darnold abandonara el partido frente a los New England Patriots por una lesión en la cadera sobre el final del primer cuarto. El quarterback fue declarado en duda para regresar, pero finalmente no volvió al emparrillado y Drew Lock tomó su lugar en la ofensiva.

Sam Darnold heads to the locker room with injury.



Drew Lock enters the game for Seattle. pic.twitter.com/bcRXOkcB0z — TSN (@TSN_Sports) September 10, 2026

Darnold salió del encuentro durante la primera mitad después de ser capturado por el linebacker Dre’Mont Jones y recibir un duro golpe en una jugada ofensiva. El quarterback se levantó con evidentes muestras de dolor y comenzó a desplazarse con dificultad tras la jugada en la que sufrió la molestia. El mariscal de campo fue evaluado en primera instancia en la carpa medica sobre el campo por el cuerpo médico antes de dirigirse al vestidor para realizarle los estudios correspondientes y determinar el alcance de la molestia. El equipo anunció poco antes del medio tiempo del juego que Sam no regresaría al juego e informó que sufría una lesión en la cadera.

Seahawks QB Sam Darnold is questionable to return after suffering a hip injury in the first quarter vs. the Patriots and is getting X-rays in the locker room. pic.twitter.com/C24cML8vdu — Yahoo Sports (@YahooSports) September 10, 2026

El quarterback había comenzado el partido como titular en la revancha del Super Bowl LX, donde los Seahawks enfrentaron nuevamente a los Patriots en el arranque de la campaña. Sin embargo, la lesión modificó los planes del equipo dirigido por Mike Macdonald.

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Drew Lock toma el control de la ofensiva de Seattle

Tras la salida de Darnold, Drew Lock ingresó al terreno de juego para comandar la ofensiva de Seattle. El veterano quarterback asumió la responsabilidad en un partido marcado por la ausencia del titular y buscó mantener el funcionamiento del ataque.

Lock llegó como una de las alternativas de la plantilla. El quarterback arribó a la franquicia en 2022 como parte del intercambio por Russell Wilson, tuvo una etapa como suplente de Geno Smith, pasó por los New York Giants en 2024 y regresó a Seattle en 2025, temporada en la que fue parte del equipo que conquistó el Super Bowl LX. A lo largo de su carrera en la NFL acumula 6,369 yardas por pase, 34 touchdowns y 28 intercepciones, además de experiencia como titular con Broncos y Giants.

La lesión representa un contratiempo para Seattle, que apostó por Darnold como líder de su ofensiva después de una temporada en la que el quarterback había conseguido consolidarse como una pieza importante del proyecto.

Seahawks espera el diagnóstico de Sam Darnold

El equipo deberá esperar los resultados de las evaluaciones médicas, luego de realizar prueba de Rayos X, para conocer la gravedad de la lesión y el tiempo estimado de recuperación. Hasta el momento, los Seahawks no han confirmado si Darnold estará disponible para los próximos compromisos.

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La situación genera incertidumbre para Seattle, que inició la temporada con la expectativa de mantener el nivel competitivo mostrado durante el último año. La evolución de la molestia en la cadera será clave para definir los siguientes pasos.

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