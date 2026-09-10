América golea al Deportivo Pereira y se mete a cuartos de final de Copa BetPlay

Con goles de Yeison Guzmán, Tomás Ángel y Dany Rosero, América venció por cuatro goles a uno al Deportivo Pereira en Cali.

América de Cali clasifica a cuartos de final | Vizzor

El miércoles 9 de septiembre se lo tomó la Copa BetPlay Dimayor 2026. Los partidos de los octavos de final se llevaron a cabo en un único juego y ya se van conociendo los respectivos clasificados a cuartos de final. En el Estadio Pascual Guerrero, América de Cali recibió al Deportivo Pereira. Los ‘escarlatas’ se dieron un auténtico banquete y vencieron a los pereiranos por cuatro goles a uno.

Muy temprano todo comenzó con lo impensado. El ‘grande matecaña’ se fue en ventaja a los siete minutos después de una buena jugada individual de Jordy Monroy que terminó definiendo Jhon Largacha. No obstante, la alegría duró poco. 15 minutos después de la anotación visitante, Dany Rosero puso en tablas el marcador.

Abierta la lata de los goles del América de Cali, los tantos comenzaron a caer uno tras otro. Al minuto 41, Tomás Ángel definió de gran manera y puso en ventaja al conjunto local. Y, antes de finalizar la primera mitad, el mismo Ángel repitió anotación para cerrar el primer tiempo con un tres a uno ‘escarlata’.

América de Cali no tiene piedad con Deportivo Pereira

A pesar del sorpresivo y temprano gol del elenco visitante, y la sensación de que iba a ser un partido completamente diferente. Los jugadores del Deportivo Pereira volvieron a caer en esa ansiedad, inseguridad y poca precisión que los ha acogido durante todo el torneo.

De hecho, al minuto 50 Yeison Guzmán recibió un balón desde un jugador rival en el área pereirana y definió sin tensión alguna para aumentar la ventaja del América de Cali. Desde entonces el partido se tornó en trámite puro. Los equipos comenzaron a pensar más en lo que se viene el fin de semana por Liga BetPlay y las nóminas rotaron notablemente.

Así entonces, América se clasificó a los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2026 tras eliminar al Deportivo Pereira. Hasta el momento, Llaneros, Atlético Nacional y ahora los ‘diablos rojos’ son los clasificados a la siguiente instancia definitiva del torneo que reúne a los equipos de la primera y segunda división del Fútbol Profesional Colombiano.

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