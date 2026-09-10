Apple Event 2026:  así son los nuevos iPhone 18 Pro y plegable, precios y fecha de venta en Colombia

En Claro Sports les traemos todos los detalles del lanzamiento de los nuevos IPhone 18.

Iphone 18/ captura de pantalla.

El mundo de la tecnología se vuelve a sacudir. Apple presentó este miércoles 9 de septiembre el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el iPhone Duo, dispositivos que se suman al gran catálogo que tiene la compañía actualmente. En Claro Sports les contamos todos los detalles de su lanzamiento, precios y dónde los pueden adquirir.

Apple Event 2026: fecha de venta y precios de los nuevos IPhone 18

Según reveló la marca de telefonía y elementos de tecnología, el precio del IPhone 18 será de 1.199 dólares, es decir 3.730.918 de pesos colombianos, teniendo la tasa actual de la moneda en el país. La versión Pro Max será de 1.299 dólares, es decir 4.041.955 pesos colombianos, teniendo en cuenta su valor a este miércoles 9 de septiembre del 2026.

La empresa confirmó que los dispositivos estarán disponibles para que los usuarios los puedan adquirir a partir del viernes 18 de septiembre del presente año.

En cuanto a lo que más preocupa ahora a los clientes y usuarios de tecnología, dicho procesador también está vinculado a las nuevas funciones de inteligencia artificial de Siri. La compañía aseguró que entre estas nuevas funciones de la IA, estará el resumir mensajes y notificaciones de las distintas aplicaciones y mucho más.

¿Cuáles son las novedades en los nuevos iPhone 18?

La principal novedad del nuevo IPhone 18, en ambas versiones, es el procesador A20 Pro, se trata del chip más potente desarrollado hasta ahora por la compañía y que está fabricado mediante un proceso de 2 nanómetros, además la CPU ofrece un rendimiento 20% superior al de la generación pasada, mientras que la nueva GPU de siete núcleos alcanza una mejora de 40%.

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Eso sí, una de las ausencias de esta nueva generación de IPhone, es que no vendrá en su versión estándar, el modelo base no fue contemplado, ya que Apple se quería concentrar en los modelos Pro y Duo.

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