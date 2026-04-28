La Copa Libertadores sigue esperando las victorias colombianas

Junior, Tolima, Santa Fe e Independiente Medellín, buscan su primera victoria en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Balón oficial de la Copa Libertadores | Vizzor

La tercera fecha de la Copa Libertadores de América se planta como un casi ultimátum para los clubes colombianos en la competición. Ya llegando a la mitad del desarrolló de la fase de grupos de ‘La Novia De América’ es una obligación sumar de a tres para los equipos del Fútbol Profesional Colombiano.

Pese a que parecía que la mala racha de Colombia en los campeonatos Conmebol estaba próxima a cortarse. Pues, la novedad de tener cuatro equipos en la fase de grupos ilusionaba al balompié ‘tricolor’ con más posibilidades de hacer una gran presentación. No obstante, los resultados no han sido los esperados.

Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín, aún no consiguen su primera victoria en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Un detalle más que preocupante teniendo en cuenta que desde hace unos años, los clubes colombianos no dan pie con bola en los torneos internacionales.

Ganar: la única opción de los clubes colombianos en la Copa Libertadores

Con ese contexto adverso, los cuatro equipos en mención deberán cambiar su manera de afrontar el campeonato continental, si es que quieren ser importantes en el torneo. Independiente Santa Fe acumula un empate ante Peñarol de Uruguay en Bogotá y una derrota en Brasil contra Corinthians.

Junior de Barranquilla viene de caer en Paraguay con Cerro Porteño y empató en casa ante el siempre difícil Palmeiras de Brasil. Deportes Tolima, no logró pasar del empate en Ibagué ante Universitario de Perú y fue superado en Uruguay a manos del Nacional de Jorge Bava.

Por último, el Deportivo Independiente Medellín, quien hace parte del grupo más complejo de la competencia no ha tenido la chance de sorprender. En el Estadio Atanasio Girardot sacó un empate a un gol ante Estudiantes de La Plata y en Rio de Janeiro fue humillado por Flamengo.

Esta tercera fecha tendrá los enfrentamientos de Sporting Cristal vs Junior, Deportes Tolima vs Coquimbo Unido, Platense vs Santa Fe e Independiente Medellín vs Cusco. Es ahora o nunca y los clubes colombianos saben que poco a poco se va acortando el margen de error.

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