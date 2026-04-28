Olvidados y excluidos: Los futbolistas de Liga MX que no pasaron el corte rumbo al Mundial 2026

La fuerte competencia y los perfiles repetidos dejan fuera a Lainez, Henry, Marcel Ruiz, Erick Sánchez y otros jugadores de Liga MX rumbo a la Copa del Mundo

Sánchez, Lainez y los jugadores de la Liga MX que no irán al Mundial | Imago7

La lista de jugadores de la Liga MX que irán al Mundial 2026 quedó definida. Este martes 28 de abril, Javier Aguirre dio su lista de elementos que militan en la liga local y que comenzarán la preparación para la justa mundialista.

Un total de 12 jugadores de la Liga MX fueron convocados, dejando en el camino a elementos que fueron parte del proceso y se quedaron en la orilla de ir a la Copa del Mundo.

Porteros y defensas: mucho nivel, poco espacio

La lesión de Luis Ángel Malagón abrió un puesto en la portería. Tala Rangel era uno de los ‘fijos’ y el puesto de tercer guardameta fue para Carlos Acevedo. Andrés Gudiño y Carlos Moreno llegaron tarde a la carrera y quedaron fuera. Gudiño suma 13 partidos en la el Clausura y dos más en la Concachampions con Cruz Azul, mientras que Moreno registra 16 juegos con Pachuca.

Entre la defensa, dos jugadores de las Chivas no pasaron el corte; Bryan González y Richie Ledezma. El ‘Cotorro’ disputó 16 juegos en el Clausura 2026, con 3 goles y 4 asistencias, mientras que Richie jugó en 13. Dos laterales más, Kevin Álvarez del América y Jesús Angulo de Tigres, tampoco fueron incluidos.

El ‘Cotorro’ González se queda fuera del Mundial | Imago7

En la central pasó algo similar: hubo nombres interesantes, pero no una ventana real. Ramón Juárez fue perdiendo opciones en la selección y con el América no ha sido titular indiscutible, con apenas 11 partidos disputados en el torneo local. Víctor Guzmán de Monterrey disputó 12 encuentros, pero el mal torneo de Rayados le costó su boleto. Everardo López del Toluca y Eduardo Águila del Atlético de San Luis también quedaron fuera de la lista. El que se subió de última hora fue Luis Romo, quien se perdió los últimos tres partidos de la selección, pero Aguirre le incluyó en la convocatoria.

Medios y delanteros: el corte más difícil para Javier Aguirre

En el medio campo fue donde más talento se quedó fuera. Erick Sánchez, Carlos Rodríguez y Marcel Ruiz fueron las bajas de última hora, perdiendo su sitio ante la irrupción de Álvaro Fidalgo y Obed Vargas. Pese a que aplazó su operación del ligamento cruzado y volvió a las canchas, Marcel se queda sin Mundial. Otros centrocampistas que no pasaron el corte y formaron parte del proceso este ciclo fueron Efraín Álvarez, Elías Montiel, Alexis Gutiérrez, Iker Fimbres y Kevin Castañeda. Hubo demasiados interiores y mediapuntas para muy pocos lugares.

Diego Lainez es uno de los nombres más mediáticos de esta lista. En el año futbolístico, suma 31 partidos, 6 goles y 7 asistencias en la Liga MX. Sus cifras no fueron malas, pero tenía competencia en los extremos con Alexis Vega, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez e incluso Armando González y Julián Quiñones. Ozziel Herrera también queda fuera al bajas sus bonos con Tigres. Otro extremo, Jorge Ruvalcaba, no ha sido llamado desde finales de 2025, ya que dejó a Pumas por el New York Red Bulls de la MLS, donde lleva tres goles en 10 partidos.

Diego Lainez perdió su lugar en el Tri | Imago7

El caso de Henry Martín pesó por jerarquía, pero el Mundial se le escapó los pocos minutos que ha tenido por las lesiones. En el Clausura 2026 jugó 5 partidos, sin goles y con apenas una asistencia. Sus números en la 25/26 fueron 11 partidos y ninguna anotación. Ángel Sepúlveda también se quedó fuera, con un torneo en el que registró 13 partidos, 3 goles y 1 asistencia.

Henry Martín no ha podido contar con regularidad | Imago7

Así quedó la convocatoria de futbolistas de la Liga MX para el Mundial del 2026

Estos fueron los 12 jugadores de la Liga MX convocados por Javier Aguirre. Solo Carlos Acevedo y Gilberto Mora no disputarán la Liguilla:

PORTEROS Raúl Rangel | Chivas Carlos Acevedo | Santos

DEFENSAS Israel Reyes | América Jesús Gallardo | Toluca

MEDIOS Luis Romo | Chivas Brian Gutiérrez | Chivas Erik Lira | Cruz Azul Gilberto Mora | Tijuana Roberto Alvarado | Chivas

DELANTEROS Alexis Vega | Toluca Armando González | Chivas Guillermo Martínez | Pumas



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