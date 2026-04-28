México rumbo al Mundial 2026: el calendario de partidos de preparación

México enfrentará a Ghana, Australia y Serbia en una serie de encuentros que se disputarán entre finales de mayo y principios de junio

El calensario de México antes del Mundial 2026 | Imago7

La selección mexicana entra en la etapa más exigente de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Con el torneo cada vez más cerca, el equipo dirigido por Javier Aguirre afrontará sus últimos compromisos amistosos, los cuales serán determinantes para definir su nivel competitivo antes del debut.

Ya conocemos a los futbolistas de la Liga MX que estarán al mando de Javier Aguirre para los partidos de preparación. Revisamos el itinerario antes del 11 de junio, cuando debute México ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

¿Cuántos partidos jugará México antes de la inauguración del Mundial 2026?

La Federación Mexicana de Fútbol ajustó el calendario final del Tricolor con tres partidos que servirán como pruebas clave. Se trata de rivales de distintas confederaciones, pensados para exigir al equipo en diferentes aspectos tácticos y físicos, emulando a los rivales del Grupo A de la justa mundialista.

México enfrentará a Ghana, Australia y Serbia en una serie de encuentros que se disputarán entre finales de mayo y principios de junio. Estas fechas colocan al combinado nacional en la antesala del Mundial, con margen mínimo para realizar ajustes.

¿Cuándo juega la selección mexicana previo al Mundial? Fechas y horarios confirmados

El primer compromiso será el 22 de mayo ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla. Este partido marcará el inicio de la última concentración, en un escenario donde el equipo buscará comenzar con ritmo y claridad en su funcionamiento. El silbatazo inicial será a las 13:00 horas.

Posteriormente, el 30 de mayo, el Tricolor se medirá a Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California. Este duelo tendrá un contexto especial por ser el último partido ante la afición en los Estados Unidos. Dará inicio a las 19:00 horas.

El cierre de la preparación será el 4 de junio frente a Serbia en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca. Este último ensayo servirá como referencia directa antes del arranque del Mundial, con la intención de afinar los últimos detalles. El partido iniciará a las 14:00 horas.

¿Cuándo debuta México en el Mundial 2026? Todo sobre el juego inaugural

El primer partido del Mundial será en el Estadio Azteca, con la selección mexicana como local ante Sudáfrica. Este es el calendario de partidos de la fase de grupos:

México vs Sudáfrica | Jueves 11 de junio | 15:00 horas

| Jueves 11 de junio | 15:00 horas México vs Corea del Sur | Jueves 18 de junio | 21:00 horas.

| Jueves 18 de junio | 21:00 horas. México vs Chequia | Miércoles 24 de junio | 21:00 horas

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