Antigua recibe la peor noticia antes del duelo de cuartos de final frente a Comunicaciones

El delantero podría quedarse afuera del partido.

Oscar Santis vive una gran temporada en Guatemala | @LigaGuate

En la antesala de la serie de cuartos de final que Antigua disputará frente a Comunicaciones por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, el conjunto “aguacatero” recibió una noticia que encendió las alarmas dentro del club: la lesión de Óscar Santis. Aunque la institución todavía no emitió un parte médico oficial, internamente existe preocupación debido a que el delantero habría sufrido un problema en uno de sus tobillos que podría marginarlo de los dos partidos de la llave.

La posible ausencia de Santis representa un golpe muy sensible para el entrenador Mauricio Tapia, especialmente por el contexto competitivo en el que se encuentra el equipo. Antigua afronta una instancia decisiva frente a uno de los clubes más grandes e históricos del país y hacerlo sin su principal figura ofensiva cambiaría considerablemente el panorama de la serie.

Santis no solo ha sido uno de los futbolistas más determinantes de Antigua en el actual campeonato, sino también uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol guatemalteco en el último tiempo. Su capacidad para romper líneas, generar situaciones de gol y marcar diferencias en el uno contra uno lo convirtió en una pieza fundamental dentro del funcionamiento colectivo del equipo.

La lesión ocurrió durante el segundo tiempo del compromiso frente a Deportivo Achuapa, en la última jornada de la fase regular. El atacante debió abandonar el terreno de juego con visibles molestias físicas, situación que inmediatamente generó preocupación tanto en el cuerpo técnico como entre los aficionados, conscientes de la importancia que tiene dentro del plantel.

De hecho, tras el encuentro comenzaron a surgir cuestionamientos alrededor de la decisión de utilizarlo en un partido en el que Antigua ya tenía asegurada su clasificación a los playoff. Para muchos aficionados y analistas, Tapia pudo haber administrado cargas y reservar a algunos titulares pensando justamente en la fase final, más aún teniendo en cuenta el desgaste físico acumulado en las últimas semanas.

Sin embargo, el objetivo de Antigua en ese encuentro era intentar finalizar lo más arriba posible en la tabla de posiciones para buscar un cruce aparentemente más favorable en los cuartos de final. Finalmente, eso no ocurrió y el equipo terminó emparejado con Comunicaciones, rival que llega fortalecido luego de asegurar la permanencia y recuperar terreno en el cierre de la fase regular.

Por ahora, en Antigua aguardan por la evolución física de Santis y esperan contar con él, aunque sea parcialmente, en una serie que promete ser una de las más intensas de toda la fase final. Mientras tanto, Mauricio Tapia ya analiza variantes y posibles ajustes tácticos ante la posibilidad de tener que afrontar un duelo de máxima exigencia sin el futbolista más determinante de su plantel.

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