Los jugadores europeos que Javier Aguirre sumaría a México para el Mundial 2026

Con una mezcla de experiencia, juventud y competencia internacional, el ‘Vasco’ se prepara para llegar con su mejor arsenal a la inauguración de la Copa del Mundo

Los jugadores europeos buscarán aportar experiencia | Imago7

La selección mexicana comienza a tomar forma rumbo al Mundial de 2026. Luego de que Javier Aguirre diera a conocer la lista de futbolistas de la Liga MX, donde destacan nombres como Armando ‘Hormiga’ González, Alexis Vega, Gilberto Mora, Raúl ‘Tala’ Rangel y Brian Gutiérrez, el siguiente paso será integrar a los jugadores que militan en Europa y Estados Unidos para completar la convocatoria definitiva.

A los 12 elementos del fútbol mexicano se sumarán piezas clave con experiencia internacional. Entre ellas aparece Guillermo Ochoa, quien apunta a ser uno de los primeros en incorporarse luego de que el AEL Limassol terminara su participación en la Copa de Chipre y en la Liga ya no está contemplado, reforzando así la portería con su trayectoria en Copas del Mundo.

Ochoa, de los primeros europeos en llegar a la concentración | Imago7

En la zona defensiva, el ‘Vasco’ cuenta con una base sólida de futbolistas que compiten en el balompié europeo. Johan Vásquez y César Montes encabezan la línea como centrales y en los últimos partidos ante Portugal y Bélgica tuvieron una participación que reafirmó la dupla para la Copa del Mundo. A ellos se uniría Edson Álvarez, quien se perdió estos partidos por una lesión, a pesar de ello su nombre se mantiene firme en la convocatoria final para aportar su rol en medio campo y en la defensa. Además, Jorge Sánchez es una de las opciones en las laterales, con el objetivo de dar profundidad y recorrido por las bandas.

El mediocampo también tendrá un equilibrio importante con jugadores que han mantenido regularidad fuera de México. Luego de ser elegible para jugar con la selección mexicana, Álvaro Fidalgo se unió a las convocatorias para los duelos ante portugueses y belgas, donde tuvo una buena actuación que lo colocaría en la lista final. Por su parte, Orbelín Pineda sigue en gran momento con el AEK Atenas en Grecia, ambos jugadores aparecen como alternativas para darle control, dinámica y salida al equipo, complementando lo que ya ofrecen elementos provenientes de la Liga MX. Mientras que jóvenes como Obed Vargas y Mateo Chávez se perfilan como alternativas para dar un cambio de ritmo. Todos ellos aparecen como variantes para darle control, dinámica y salida al equipo, complementando lo que ya ofrecen elementos provenientes del balompié nacional.

Álvaro Fidalgo, titular ante Portugal en el Estadio Azteca | Alejandra Suárez

En el ataque, la combinación entre talento local y experiencia internacional será fundamental. Armando González es una de las opciones desde el fútbol mexicano, mientras que Raúl Jiménez, Santiago Gimenez y Julián Quiñones son las piezas que completarían un frente ofensivo con variantes, presencia física y capacidad de definición.

Con este panorama, Javier Aguirre perfila una selección que mezcla juventud, experiencia y competencia internacional en busca de dejar atrás la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 y llegar lejos en la Copa del Mundo del 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 al 19 de junio.

Jugadores fuera de México que serían convocados Porteros: Guillermo Ochoa (AEL Limassol). Defensas: Johan Vásquez (Genoa), César Montes (Lokomotiv), Jorge Sánchez (PAOK), Edson Álvarez (Fenerbahce), Mateo Chávez (AZ Alkmaar). Mediocampistas: Álvaro Fidalgo (Betis), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelín Pineda (AEK Atenas). Delanteros: Julián Quiñones (Al Qadisiya), Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Gimenez (Milan).



Además, hay futbolistas que siguen en proceso de recuperación y que podrían entrar en la consideración final. Rodrigo Huescas y Luis Chávez son algunas de las opciones que estarían a espera de lo que suceda en los días previos al Mundial, por lo que su inclusión no está descartada de cara a la lista definitiva. En el caso de Huescas, la puerta se abre ante la ausencia de Richard Ledezma en la convocatoria de Liga MX, mientras que Chávez regresó a la titularidad con el Dinamo el pasado fin de semana.

Jugadores convocados de la Liga MX Porteros: Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos). Defensas: Jesús Gallardo (Toluca), Israel Reyes (América). Mediocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Brian Gutiérrez (Chivas), Gilberto Mora (Tijuana). Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Roberto Alvarado (Chivas), Guillermo Martínez (Pumas) y Armando González (Chivas).



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