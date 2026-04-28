Semifinales de Conference League 2026 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de ida

Shakhtar Donetsk, Crystal Palace, Rayo Vallecano y Estrasburgo buscan dar el primer golpe en sus series rumbo a la gran final del torneo

Horario y dónde ver los partidos de semifinales de Conference League | Claro Sports

La UEFA Conference League 2025-26 continúa este jueves 30 de abril con los partidos de ida de las semifinales. Cuatro equipos se mantienen con vida en el torneo, con el objetivo de levantar el título el próximo 27 de mayo; sin embargo solo dos lograrán llegar al duelo por la gloria europea. Rayo Vallecano, Racing de Estrasburgo, Shakhtar y Crystal Palace son los clubes que definirán los boletos.

Los encuentros de ida se disputarán en España y Polonia, con el Rayo recibiendo al Estrasburgo y el Shakhtar haciendo lo propio frente al Crystal Palace. Ambos duelos comenzarán en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Los españoles llegan al encuentro después de sufrir en la vuelta de cuartos de final frente al AEK, club al que venció por global de 3-4; por su parte los franceses revirtieron el 2-0 de la ida ante el Mainz para avanzar con contundente 4-2 global.

En la otra llave el Shakhtar superó con tranquilidad 5-2 global al AZ Alkmaar, mientras que el Crystal Palace hizo valer su localía para conseguir una ventaja de 3-0 en la ida, misma que valió para el 4-2 global pese a caer en la vuelta en casa de la Fiorentina.

Semifinales de Conference League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de ida? TV y streaming

Los partidos de ida de las semifinales de la UEFA Conference League se disputarán este jueves 30 de abril en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Rayo Vallecano y Shakhtar Donetsk fungirán como locales en este primer capítulo:

Jueves 30 de abril Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace | 13:00 horas Rayo Vallecano vs Estrasburgo | 13:00 horas



La transmisión de las semifinales de la UEFA Conference League estará en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports para México y Centroamérica.

¿Quiénes son los favoritos de las semifinales en la Conference League 2026, según la IA?

De acuerdo a la IA, las semifinales de la UEFA Conference League presentan duelos parejos, pero con ligeras ventajas marcadas por el rendimiento reciente y la solidez en eliminatorias directas.

Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace | Favorito: Crystal Palace | Marcador probable: 1-2 | Argumentos: El conjunto inglés ha superado rivales de mayor peso como Fiorentina y muestra mayor consistencia en fases de eliminación directa. Aunque Shakhtar ha sido sólido, Palace ha respondido mejor fuera de casa y tiene mayor capacidad para resolver partidos cerrados.

El conjunto inglés ha superado rivales de mayor peso como Fiorentina y muestra mayor consistencia en fases de eliminación directa. Aunque Shakhtar ha sido sólido, Palace ha respondido mejor fuera de casa y tiene mayor capacidad para resolver partidos cerrados. Rayo Vallecano vs Estrasburgo | Favorito: Estrasburgo | Marcador probable: 1-1 | Argumentos: Estrasburgo llega como líder invicto de la fase de liga y mantiene regularidad ofensiva, pero Rayo en casa suele competir bien. La diferencia de nivel es mínima, por lo que se proyecta un empate con ligera ventaja global para los franceses en la serie.

Criterios de desempate en la Conference League 2026: ¿Cuenta el gol de visitante?

La regla del gol como visitante ya no está vigente en las competiciones de la UEFA, incluida la Conference League. Anotar fuera de casa no representa ningún beneficio en el marcador global. Si después de los dos partidos la eliminatoria termina igualada, se juegan tiempos extra en dos periodos de 15 minutos. De mantenerse la igualdad, el pase se decide mediante una tanda de penaltis.

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