Alerta por Muro de calor en México: 20 estados afectados con temperaturas de hasta 45 °C

En algunas regiones se esperan altas temperaturas en zonas del norte y occidente del país, dichas condiciones se mantendrán por varios días

¿Qué estados se ven afectados por las altas temperaturas? | Reuters

Una nueva alerta climática se ha activado en México ante la presencia de un fenómeno que elevará las temperaturas en gran parte del país. Se trata de un “muro de calor”, una condición que ha comenzado a impactar a varias regiones con registros que podrían alcanzar hasta los 45 grados Celsius.

El Servicio Meteorológico Nacional y reportes especializados advierten que esta situación afectará a múltiples estados, con efectos directos en la salud y en las actividades diarias. Las autoridades han llamado a la población a mantenerse informada y seguir medidas de prevención.

¿Qué es un ‘Muro de calor’ o ‘Muro trombe’?

El llamado “muro de calor”, también conocido como “muro Trombe” en otros contextos, se refiere a una acumulación de aire caliente que queda atrapado en una región, lo que provoca un aumento sostenido de las temperaturas.

Este fenómeno se genera cuando sistemas de alta presión bloquean la circulación del aire, lo que impide la entrada de humedad o corrientes frescas. Como resultado, el calor se intensifica y se mantiene durante varios días en una misma zona.

En el caso actual en México, el fenómeno está relacionado con una ola de calor que se extiende sobre gran parte del territorio nacional, lo que incrementa los valores térmicos por encima de los promedios habituales.

Ola de calor en México: estos 20 estados serán los afectados por altas temperaturas

De acuerdo con la información, al menos 20 estados del país registrarán temperaturas elevadas durante este periodo. Entre las entidades afectadas se encuentran:

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Durango

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

En estas regiones se esperan temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius, con picos cercanos a los 45 grados en zonas del norte y occidente del país. Las condiciones se mantendrán durante varios días, lo que incrementa el riesgo de afectaciones en la salud, sobre todo en menores de edad y adultos mayores.

¿Cuáles son las recomendaciones para protegerte de la ola de calor que azota México?

Ante este escenario, las autoridades han difundido una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

Mantenerse hidratado de forma constante

Evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas

Usar ropa ligera y de colores claros

Permanecer en lugares frescos o con ventilación

Aplicar protector solar

No dejar personas o mascotas dentro de vehículos

Prestar atención a síntomas como mareo, dolor de cabeza o deshidratación

También se recomienda seguir los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil, ya que la duración de la ola de calor puede variar según la evolución de los sistemas atmosféricos. Este tipo de fenómenos ha incrementado su frecuencia en los últimos años, por lo que la prevención se ha convertido en una medida clave para reducir riesgos en la población.

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