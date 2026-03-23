Uruguay da su convoctatoria con cuatro ‘mexicanos’ para medirse a Inglaterra y Argelia

Varios futbolistas que militan en clubes de la Liga MX son llamados para los partidos de la Celeste ante Inglaterra y Argelia

Rodríguez, Aguirre, Cáceres y Méle están en la lista de Uruguay | Imago7

La selección de Uruguay dio a conocer este lunes 23 de marzo su convocatoria para la última Fecha FIFA previo al Mundial, que incluye a cuatro jugadores que militan actualmente en equipos de la Liga MX.

Se trata del arquero de Rayados de Monterrey, Santiago Mele, además del delantero de Tigres, Rodrigo Aguirre, y dos jugadores del América, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, quienes fueron incluidos en la lista de 28 jugadores que llamó Marcelo Bielsa para disputar dos partidos en Europa ante Inglaterra y Argelia.

Además de estos cuatro jugadores, hay otro puñado de futbolistas que pasaron por el campeonato mexicano, como el ahora jugador del Real Salt Lake, Juan Manuel Sanabria (Atlético de San Luis, 2021 a enero de 2026), el defensa del Sporting Club de Portugal, Maximiliano Araujo (Puebla, 2020 a 2022) y dos jugadores del Oviedo, Federico Viñas (América del 2019 a 2023, y León en 2023) y Nicolás Fonseca (León, 2025).

La lista de jugadores de Uruguay para los partidos ante Inglaterra y Argelia

Tres porteros, nueve defensas, 10 centrocampistas y seis delanteros fueron llamados por el ‘Loco’ Bielsa para los próximos partidos de Uruguay. Rodrigo Bentancur sigue sin ser llamado por una lesión, mientras que Franco Israel se cayó de último minuto para dar el cupo a Muslera, quien vuelve tras cuatro años de ausencia. Rodrigo Zalazar, Nahitan Nández y Luciano Rodríguez tampoco fueron llamados por no estar al cien en lo físico.

PORTEROS : Sergio Rochet, Santiago Mele, Fernando Muslera.

: Sergio Rochet, Santiago Mele, Fernando Muslera. DEFENSAS : Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña.

: Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña. MEDIOS : Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás De La Cruz, Facundo Torres, Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araujo, Giorgian De Arrascaeta.

: Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás De La Cruz, Facundo Torres, Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araujo, Giorgian De Arrascaeta. DELANTEROS: Rodrigo Aguirre, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Agustín Álvarez, Federico Viñas, Darwin Núñez.

¿Cuándo juega Uruguay en la Fecha FIFA?

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa disputará dos partidos en Europa en esta Fecha FIFA, la última antes del inicio de la Copa del Mundo. Se medirán a dos rivales que disputarán la justa mundialista: Inglaterra, de visitantes en Londres, y en Italia ante Argelia.

Viernes 27 de marzo | Inglaterra vs Uruguay | 13:45 horas CDMX | Wembley (Londres)

| 13:45 horas CDMX | Wembley (Londres) Martes 31 de marzo | Uruguay vs Argelia | 12:30 horas CDMX | Allianz Stadium (Turín)

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