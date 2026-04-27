Liga MX hace oficial las fechas y horarios para los cuartos de final: Pumas vs América cerrará las series

La Liga MX hizo oficiales las fechas y los horarios para las series de cuartos de final de la Liguilla del torneo Clausura 2026

La Liga MX dio a conocer las fechas y los horarios oficiales para las series de cuartos de final del torneo Clausura 2026. La Liguilla del fútbol mexicano iniciará el fin de semana del 2 y 3 de mayo con los partidos de ida, mientras que los juegos de vuelta serán una semana más tarde, el 9 y 10 del mismo mes.

Después de las 17 fechas de la fase regular, ocho equipos aseguraron su boleto a la llamada ‘fiesta grande’: Pumas, Chivas, Cruz Azul, Pachuca, Toluca, Atlas, Tigres y América. Las series quedaron de la siguiente manera:

Pumas (1) vs (8) América

Chivas (2) vs (7) Tigres

Cruz Azul (3) vs (6) Atlas

Pachuca (4) vs (5) Toluca

¿Cuándo y dónde se juegan los cuartos de final del Clausura 2026? Fechas y horarios

Las acciones comenzarán el sábado 2 de mayo a las 19:00 horas con el Tigres vs Chivas. Dos horas y 15 minutos después (21:15 hrs), Atlas y Cruz Azul abrirán su serie en el Estadio Jalisco. Un día más tarde, el domingo 3, América y Pumas chocarán en el Estadio Azteca a las 17:00 horas, mientras que Toluca recibirá a Pachuca ese mismo día a las 19:15 horas.

Para los encuentros de vuelta, el telón se abrirá el sábado 9 en Guadalajara con el Chivas vs Tigres. Dos horas y ocho minutos después, Cruz Azul recibirá al Atlas en el Azteca. Finalmente el domingo 10 conoceremos a los cuatro semifinalistas cuando Pachuca se enfrente a Toluca a las 17:00 horas y Pumas haga lo propio con el América a las 19:15 horas.

Chivas vs Tigres | Ida: Sábado 2 de mayo 19:00 horas, Estadio Universitario (Volcán) | Vuelta: Sábado 9 de mayo 19:07 horas, Estadio Akron

Cruz Azul vs Atlas | Ida: Sábado 2 de mayo 21:15 horas, Estadio Jalisco | Vuelta: Sábado 9 de mayo 21:15 horas, Estadio Azteca

Pumas vs América | Ida: Domingo 3 de mayo 17:00 horas, Estadio Azteca | Vuelta: Domingo 10 de mayo 19:15 horas, Estadio Olímpico Universitario

Pachuca vs Toluca | Ida: Domingo 3 de mayo 19:15 horas, Estadio Nemesio Diez | Vuelta: Domingo 10 de mayo 17:00 horas, Estadio Hidalgo

Fechas y horarios cuartos de final Liga MX | Claro Sports

Posiciones Liga MX: así quedó la tabla general del Clausura 2026

Luego de 17 fechas de fase regular, la tabla general finalizó con empate en puntos en la cima, con Pumas situándose como líder gracias a su mejor diferencia de goles respecto al sublíder Chivas. Cruz Azul y Pachuca completan el top 4 que cerrará en casa las series de cuartos de final. A continuación la clasificación general:

Pumas | 36 puntos (+17) Guadalajara | 36 puntos (+16) Cruz Azul | 33 puntos Pachuca | 31 puntos Toluca | 30 puntos Atlas | 26 puntos Tigres | 25 puntos (+10) América | 25 puntos (+3) Tijuana | 23 puntos León | 22 puntos Querétaro | 20 puntos Juárez | 19 puntos Monterrey | 18 puntos (-2) San Luis | 18 puntos (-3) Necaxa | 18 puntos (-6) Mazatlán | 15 puntos Puebla | 13 puntos Santos Laguna | 12 puntos

¿Quién transmite en vivo la Liguilla y dónde ver por TV y online los cuartos de final?

Los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX se podrán seguir en vivo y en directo por TV en México, mediante las siguientes televisoras y plataformas de streaming: TUDN, ViX Premium, TV Azteca, FOX, FOX One y Amazon Prime Video.

Los juegos como local de Pumas, América, Atlas y Cruz Azul se transmiten por TUDN y ViX Premium; Chivas en Amazon Prime Video; Pachuca por FOX/FOX One; Tigres por FOX/FOX One, TV Azteca y Tubi; y Toluca por TV Azteca, TUDN, ViX Premium y FOX One. Las señales oficiales se confirmarán en las próximas horas.

Reglamento y criterios de desempate de la Liga MX en fase final

Las rondas de cuartos de final y semifinales se disputan en series a doble partido, con encuentros de ida y vuelta. El equipo que acumule más anotaciones en el global será el que avance a la siguiente fase. En caso de igualdad tras los dos juegos, el criterio de desempate beneficia al club que haya terminado en mejor posición dentro de la tabla general. Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca cuentan con esa ventaja deportiva en sus respectivas eliminatorias.

Para la final, el reglamento es distinto. Si tras los dos partidos el marcador global se mantiene igualado, se disputan tiempos extra y, de persistir el empate, el campeonato se define mediante una tanda de penaltis.

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