Carlos Sánchez destaca el trabajo de Rodallega en Santa Fe: ejemplo para las futuras generaciones

El exjugador, con pasado en el cuadro ‘Cardenal’, todavía tiene presente al club a pesar de que hoy en día ya no se encuentra activo.

Carlos Sánchez, exjugador de Santa Fe | Vizzor Image

Carlos Sánchez presentó en los últimos días un proyecto personal y en el marco de ese evento habló en exclusiva con Claro Sports sobre distintos temas. Uno de ellos es el presente de Independiente Santa Fe, sus chances de avanzar a los playoffs de la Liga BetPlay Dimayor, el futuro de Pablo Repetto y el trabajo que viene haciendo Hugo Rodallega en el club.

Antes que nada, la ‘Roca’ dio a conocer la Liga El Dorado, una iniciativa que busca incentivar la actividad del fútbol en distintas zonas del país, sobre todo en aquellas que no hay mucho apoyo. La idea es poder potenciar a los talentos de varias regiones para que tengan mayores oportunidades de poder surgir en el deporte.

Según la planificación, todo está pensado para que comience en agosto de este año y una de las posibilidades que se maneja es que algunos de los partidos iniciales se jueguen en El Campín, algo que todavía está en fase de gestión, le contó Carlos a este medio de comunicación.

Por otra parte, en esa charla la ‘Roca’ se refirió al conjunto ‘Cardenal’, el único club en el cual jugó en el país y con el que logró salir campeón de la Superliga BetPlay en 2021. En aquella edición Santa Fe derrotó al América de Cali en la llave y sumó su cuarta coronación en ese certamen.

Hugo Rodallega, un ejemplo a seguir para los más jóvenes

“Es magnífico lo que hace, es una prueba viva de que no es la edad, es la calidad del jugador. Es lo que genera él como jugador, se ha sentido arropado en un club como Santa Fe. Hay muchas otras figuras que vienen a otros clubes y los maltratamos“, arrancó diciendo el exjugador sobre el delantero.

“Recuerdo que a mi llegada decían que yo venía a robar a Santa Fe, es como decir que Hugo viene a robar a Santa Fe. Ese tipo de comentarios no suman, es más bien mostrar el ejemplo a un jugador joven que se va al exterior o que va a empezar su carrera. La lectura es haz las cosas bien, represéntanos bien que el país te lo va a reconocer, cuando regreses te lo van a reconocer”.

Hugo Rodallega celebrando un gol | Vizzor Image

“Hay que dar un mensaje a las futuras generaciones de si tú haces las cosas bien, el día que regreses el país te va a reconocer eso. Aquí hubo jugadores en Nacional, Cristian Zapata, maltratado. Carlos Sánchez, maltratado. ¿Cómo que va a robar Cristian? En Argentina volvió Di María y lo muestran como ejemplo, nosotros maltratamos a nuestros embajadores, es una lástima. Después se van a otros lugares y los tratan mejor afuera que en nuestro país, eso lo tenemos que empezar a cambiar”.

“Somos muy buenos, pero no nos la creemos. Tenemos que esperar que digan de afuera qué bueno es y ahí nosotros copiar lo que dijeron afuera… Tenemos que empezar a trabajar en eso, es una reflexión que hago desde otros lugares y de lo que he vivido también”.

La inconformidad con Pablo Repetto

“El fútbol es muy pasional, los procesos cuando uno está metido de lleno en un equipo, uno dice ‘quiero un cambio’. A veces es simplemente tener un poquito más de paciencia, no solo basarse en el resultado, en el buen juego, hay muchos aspectos que la gente no conoce o ignora porque no está de lleno. La gente va y ve al equipo los fines de semana, pero durante la semana pasan muchas cosas”.

Pablo Repetto, entrenador de Santa Fe | Vizzor Image

“Es un tema de la directiva mantenerlo o no. Después el hincha va a decir ‘no lo queremos más’, pero si estás convencido como directivo del proyecto, es mantenerlo. No digo que lo va a mantener siempre porque los resultados tienen que estar, sino va a haber malestar, pero cambiamos de un día para otro y eso es muy rápido. No es fácil, hay que llegar a un estado de madurez para poder afrontar este tipo de situaciones”.

¿Santa Fe logrará la clasificación a los playoffs?

“Esperemos que sí, le tengo un cariño muy grande a Santa Fe que me abrió la puerta en Colombia, que me recibió y me dio la oportunidad de poder jugar por primera vez en mi país, me trataron de una manera muy especial. Les mando un saludo y ojalá se les pueda dar el pasito”.

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