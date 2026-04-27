Roberto García Orozco da su veredicto sobre el penal que habría privado a Chivas del liderato del Clausura 2026

Chivas del Guadalajara empataron con los Xolos de Tijuana en la jornada 17 del Clausura 2026 tras un penal anulado por parte de Katia Itzel

La última jornada del Clausura 2026 concluyó este fin de semana, pero lo hizo envuelta en controversia. El empate sin goles entre Chivas y Tijuana, disputado el sábado 25 de abril, dejó como saldo una jugada que aún genera debate: un penal anulado en tiempo de compensación tras la intervención del VAR por una presunta mano. Para Roberto García Orozco, analista de Claro Sports, la decisión terminó por afectar directamente al Guadalajara, que habría alcanzado el liderato general de no haberse revertido la sanción.

La acción se presentó al minuto 90+1 del encuentro disputado en el Estadio Akron, cuando la árbitra central, Katia Itzel García, señaló una pena máxima a favor de Chivas tras una mano dentro del área de los Xolos de Tijuana. Sin embargo, una indicación desde el VAR, encabezado por Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz Nava, llevó a que la silbante se acercara al monitor para revisar la jugada.

Tras observar la repetición, la jueza del partido correspondiente a la jornada 17 decidió anular el penal al considerar que la mano no era sancionable, lo que provocó la indignación tanto de los jugadores como de la afición, que esperaba el gol de la victoria en los minutos finales. El empate sin goles terminó por dejar un sabor amargo en el Estadio Akron.

La polémica arbitral del Chivas vs Tijuana | Imago7

“La siguiente jugada corresponde a una acción en la que Katia Itzel García sanciona un tiro penal a favor del equipo de Guadalajara. Se trata de una mano en una posición claramente antinatural del defensor. Katia, bien posicionada, toma la decisión de marcar el penal”, declaró Roberto García Orozco en su análisis semanal.

Chivas perdió el liderato

El conjunto del Guadalajara necesitaba los tres puntos para asegurar el liderato del Clausura 2026; sin embargo, el empate lo dejó en la segunda posición debido a la diferencia de goles frente a los Pumas , que igualaron en puntos pero con un tanto más en el torneo. Los reclamos no tardaron en aparecer, ya que un sector de la afición considera que el penal anulado habría marcado la diferencia en el resultado.

“En mi opinión, es una mano no justificable: la posición es completamente antinatural y existe un movimiento adicional por parte del jugador. Considero que Katia había tomado una buena decisión; sin embargo, al final el VAR, encabezado por Marco Antonio Ortiz Nava, interpreta la jugada de forma distinta, la llama a revisión y la convence de retirar el penal para reanudar con balón a tierra. Me parece que el VAR se equivoca, influye directamente en el resultado y constituye un error grave del equipo arbitral”, sentenció el analista de Claro Sports.

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