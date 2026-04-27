¿Qué necesita Internacional de Bogotá para clasificar en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El cuadro capitalino está muy cerca de sellar su clasificación, pero tendrá un duelo directo en la última fecha contra Santa Fe.

Internacional de Bogotá pelea por clasificar | Vizzor

El Internacional de Bogotá recuperó la memoria y volvió, en tiempo justo, a recuperar memoria futbolística de acuerdo con las primeras fechas. Los capitalinos, dirigidos por Ricardo Valiño, arrasaron al punto de convertirse en la grata revelación del torneo. Sin embargo, un alarmante bajón les hizo perder terreno.

Para la penúltima fecha, la necesidad era clara: vencer a Boyacá Chicó y mejorar la diferencia de gol. Y así fue. Un 4-0 redondo llevó a que el Inter se encarrilara entre los ocho mejores del torneo. Pese a haber rematado con un hombre menos, la localía fue superior de principio a fin ante el conjunto de Tunja.

El Inter vence a Boyacá Chicó | Vizzor

Esto llevó a que el Inter escalara a los 28 puntos en la séptima colocación. Es decir, depende de sí mismo para el último duelo de la fase regular. Su contrincante será nada menos que Santa Fe en El Campín. El que se lleve los tres puntos, para más drama, prácticamente se instala a la fase de playoffs.

Dicho esto, la escuadra bogotana tiene el siguiente escenario rumbo al duelo contra los ‘Cardenales’. Cabe anotar que está pactado para las 3:30 p.m. (hora COL), en simultáneo con otros duelos en aras de conocer quiénes se meterán en la siguiente instancia.

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Si gana: clasifica a los playoffs.

clasifica a los playoffs. Si empata: llega a 29 puntos, pero depende de que Deportivo Cali o Medellín no ganen sus respectivos juegos, ya que tienen mejor diferencia de gol.

llega a 29 puntos, pero depende de que Deportivo Cali o Medellín no ganen sus respectivos juegos, ya que tienen mejor diferencia de gol. Si pierde: depende de que Deportivo Cali, Medellín y Millonarios no ganen.

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