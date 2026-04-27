¿Qué necesita Atlético Bucaramanga para clasificar en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Atlético Bucaramanga debe hacer la tarea y esperar un milagro para que los números hagan su magia y pueda estar presente en las finales.

Atlético Bucaramanga y sus cuentas | Vizzor

Atlético Bucaramanga ha vivido una montaña rusa de emociones en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Desde su inicio con mucha ilusión, hasta el declive por la baja de Fabián Sambueza y ahora la desvinculación de Leonel Álvarez como director técnico del club ‘leopardo’.

Sumado a eso llegó la eliminación de la Copa Sudamericana a manos del América de Cali. Todos esos escenarios no han dejado que el Bucaramanga se haya consolidado como ese equipo que poco a poco iba siendo una piedra en el zapata de los principales clubes del Fútbol Profesional Colombiano.

Actualmente, el equipo de la ‘ciudad bonita’ es decimosegundo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I con 23 unidades y +7 en su diferencia de gol. Es decir, al día de hoy, tres puntos por debajo del octavo de la clasificación, Independiente Santa Fe.

Las posibilidades de Atlético Bucaramanga

El equipo ‘leopardo’ tiene solo un escenario para sonreír al final de la fase del todos contra todos del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Atlético Bucaramanga debe ganar sí o sí ante Fortaleza en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá.

Ahora bien, no solamente es necesario el triunfo de los santandereanos. También Bucaramanga debe esperar que Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín y Millonarios no ganen sus respectivos partidos. Sin embargo, de ganar el ‘leopardo’ y alguno de estos clubes empata, también existe una chance.

Si Millonarios llegase a empatar en Valledupar ante Alianza, Atlético Bucaramanga debe ganar por dos goles de diferencia. No obstante, los demás clubes involucrados deberán tener como resultado una derrota. Dicho esto, el panorama no es nada alentador para el equipo santandereano.

Si gana: Millonarios, Deportivo Cali, DIM y Santa Fe, deben perder. Si el ‘embajador’ empata, Bucaramanga debe ganar por más de dos goles de diferencia.

Millonarios, Deportivo Cali, DIM y Santa Fe, deben perder. Si el ‘embajador’ empata, Bucaramanga debe ganar por más de dos goles de diferencia. Si empata: eliminado.

eliminado. Si pierde: eliminado.

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