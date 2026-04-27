Tato Noriega y Héctor Lara se van de Rayados; Walter Ervitti llega como director deportivo

Monterrey anuncia cambios en su directiva tras el fracaso del Clausura 2026 y comienza la búsqueda de su nuevo presidente

Tato Noriega deja de ser el presidente de Rayados | Imago7

La pesadilla llamada Clausura 2026 terminó para el Monterrey, quienes tras sufrir su novena derrota al ser goleados por Santos Laguna 3-0 cerraron el peor torneo del equipo en los últimos 18 años en la Liga MX, resultados que provocaron una serie de movimientos en la institución.

El fracaso de Rayados confirmó la salida del Tato Noriega en la presidencia deportiva de la institución regiomontana, mientras que Héctor Lara deja el puesto de director deportivo del primer equipo. Su puesto lo tomará Walter Ervitti.

Desde hace algunas semanas las altas esferas del club han entrevistado a candidatos para llegar a Monterrey. Algunas opciones son Ramón Planes, Dennis te Klose y algunos elementos que actualmente están en la institución.

En cuatro años como presidente deportivo de Rayados el equipo regiomontano. Noriega coleccionó fracasos en Liga MX, Concachampions y Leagues Cup, ya que bajo la gestión del Tato no hubo un solo título de carácter oficial en el equipo varonil que pudiera ser colocado en las vitrinas del Club de Futbol Monterrey.

Rayados cuenta con una de las cinco nóminas más altas del Clausura 2026 en la Liga MX, inversión que sirvió de poco ya que el equipo tuvo su peor torneo en los últimos 18 años al terminar por debajo de las 20 unidades después de 17 partidos disputados.

El Monterrey fue irregular en el semestre, cambiaron de cuerpo técnico y tras la salida del español Domenec Torrent no hubo mejoría en la idea futbolística del equipo, terminaron en el lugar 13 de la clasificación general con solamente 18 puntos, producto de: cinco triunfos, tres empates y nueve derrotas.

Será el martes 28 de abril cuando jugadores, cuerpo técnico y directivos se reúnan en las instalaciones de El Barrial para ponerle punto final de manera oficial al primer semestre del 2026, tras consumar los fracasos de la Concachampions y el torneo de Clausura en la Liga MX.

El comunicado de Rayados anunciando los cambios en su directiva

Así anunció Monterrey los cambios de su directiva este 27 de abril:

“El Club de Futbol Monterrey Rayados informa los siguientes cambios en su estructura deportiva: José Antonio ‘Tato Noriega’ concluirá su gestión como presidente deportivo del club, al igual que Héctor Lara, quien dejará sus funciones como director deportivo del primer equipo.

Agradecemos a “Tato” y a Héctor por su entrega, calidad humana, honestidad, profesionalismo y compromiso durante esta etapa, en la que destacan la consecución del subcampeonato de la Liga MX con Rayados en el Torneo Apertura 2024, el bicampeonato de la Liga MX Femenil con Rayadas en 2024, la representación del equipo varonil en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y el impulso de una estructura deportiva moderna.

Les deseamos éxito a ambos en sus próximos retos profesionales y personales.

Como parte de estos cambios, el Club informa la designación de Walter Erviti como nuevo director deportivo del primer equipo. En su debida oportunidad, la Institución nombrará un nuevo presidente deportivo. Este proceso se llevará a cabo mediante una transición ordenada de funciones entre los ejecutivos salientes y la nueva directiva“.

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