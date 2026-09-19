Alianza vs Santa Fe, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 11

Santa Fe visita al Alianza este 19 de septiembre a las 4:05 p. m. en busca de pasar página tras la eliminación de Copa Sudamericana.

Alianza vs Santa Fe, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Alianza vs Santa Fe y dónde ver en vivo hoy 19 de septiembre de 2026?

El partido entre el equipo de Valledupar y el colombiano, correspondiente a la jornada 11 de la Liga BetPlay 2026-II, dará comienzo a las 4:05 p.m. en el estadio Amando Maestre Pavajeau. Dicho duelo se podrá ver por la señal de televisión de Win Sports + y por medio de su plataforma de suscripción de Win Play.

Alineaciones Alianza vs Santa Fe: así salen a la fecha 11 de la Liga Betplay 2026-II

Alianza: Éduar Esteban; Israel Alba, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Jhildrey Lasso; Déinner Quiñones, Jhair Castillo, Wiston Fernández; Jesús Muñoz, Felipe Pardo y Cristian Vergara.

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Jeison Angulo; Kilian Toscano, Daniel Torres, Alexis Zapata; Luis Palacios, Franco Fagúndez y Nahuel Bustos.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 11 de Liga Betplay 2026?

El partido enfrentará en Valledupar a Alianza e Independiente Santa Fe, en un duelo donde los ‘Cardenales’ llegan golpeados por el desgaste de la Copa Sudamericana frente a un local fuerte en casa. El historial reciente anticipa un choque cerrado y disputado en el medio campo, por lo que el pronóstico perfila un marcador corto con menos de 2.5 goles, inclinado hacia un empate o una apretada victoria visitante.

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