Matías Orozco responde a la convocatoria de Lorenzo con su primer golazo en el Castellón de España

El volante vive un momento dulce en el club ibérico. Lo demostró con un golazo en la victoria 5-0 frente a Tenerife.

Matías Orozco anota con el Castellón | TheObserverCDT en X

Matías Orozco revolucionó su carrera con su reciente llegada al fútbol de España. Surgido del Deportivo Cali, el volante dio el salto al Brighton de Inglaterra. El talentoso volante de 18 años se convirtió en una de las grandes revelaciones del balompié cafetero.

El reconocimiento llegó al punto de recibir su primera convocatoria a la absoluta de la Selección Colombia. Cedido al Castellón de la Segunda División de España, Orozco no dejó de tener actuaciones superlativas. Ahora bien, dos días después de conocer su novedosa citación a la ‘Tricolor’, el exjugador del ‘Azucarero’ deslumbró con un golazo en la reciente paliza del Castellón ante el Tenerife.

En efecto, los dirigidos por Pablo Hernández derrotaron 5-0 a su rival en condición de locales. Además del festejo de Orozco (24′), se unieron a la conversación Diego Barri, Ousmane Camara por duplicado y Pablo Santiago. Triunfo que les permite, parcialmente, acomodarse en zona de repesca de cara al ascenso.

El gol de Matías Orozco

El cafetero alargó la cuenta, firmando el segundo gol parcial de su equipo. Ese tanto le permitió más al local soltarse ante un rival totalmente inferior en el desarrollo del partido. Eso sí, el tanto de Orozco fue totalmente exquisito, nacido por una pared que orquestó junto a Adam Jakobsen.

Orozco recibió de espaldas a la portería. Soltó de inmediato para Jakobsen, quien le entendió la intención de apoyo para que se soltara rumbo al área. Le quedó el balón servido para que solo tuviera que empujar al fondo, a pesar de que un defensor rival intentara cortarle la conducción.

Gol del Castellón.

2-0.

No están pasando por encima. pic.twitter.com/PQwOArq8lF — The Observer CDT 🕵️‍♂️ (@TheObserverCDT) September 19, 2026

Orozco no anotaba desde el pasado 11 de mayo. Ese día, con el Deportivo Cali, se reportó en la victoria 2-0 por Copa BetPlay frente a Atlético Bucaramanga. Cabe recordar que su registro oficial fue de dos tantos en 28 compromisos.

El volante tendrá que presentarse en Estados Unidos el próximo domingo, para que se concentre por primera vez bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. Seguramente tendrá minutos en la triple jornada de amistosos frente a México, Paraguay y Perú.

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