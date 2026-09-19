Segundo Simulacro Nacional 2026: ¿Qué hacer si estoy dentro del Metro de la CDMX hoy 19 de septiembre?

El Metro de la CDMX aplicará un protocolo especial durante el Segundo Simulacro Nacional 2026 de este 19 de septiembre

Simulacro Nacional en el Metro de la CDMX. | @MetroCDMX

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará este sábado 19 de septiembre en México y la Ciudad de México formará parte del ejercicio. Si a la hora de la activación una persona se encuentra dentro del Metro, deberá atender el protocolo del Sistema de Transporte Colectivo (STC), tanto si está a bordo de un tren como si permanece en un andén, pasillo o zona de acceso.

El Gobierno de México informó que para la zona centro del país se contempla una hipótesis de sismo de magnitud 7.7 con referencia en Puebla. El ejercicio permitirá aplicar los protocolos de respuesta de instituciones, servicios de transporte, centros de trabajo, viviendas y otros espacios.

En el Metro, el procedimiento contempla el resguardo de usuarios, la detención de trenes y la revisión de las instalaciones antes de restablecer la circulación. El STC señala que sus usuarios deben permanecer dentro de las zonas indicadas y atender en todo momento las instrucciones del personal.

¿A qué hora es el Simulacro de sismo este 19 de septiembre?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, este sábado 19 de septiembre. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmaron la hora para las 32 entidades del país.

A esa hora se activará el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano en las entidades donde existe cobertura, entre ellas la Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Colima y Chiapas. El aviso también se difundirá por altavoces, radio, televisión y teléfonos celulares compatibles. El mensaje en los dispositivos identificará que se trata de un simulacro.

Por esa razón, quienes usen el Metro cerca del mediodía deberán considerar que el servicio aplicará su protocolo cuando se active la alerta. El ejercicio no representa un sismo real, aunque las indicaciones deben seguirse como parte de la práctica.

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El próximo 19 de septiembre participa en el Segundo Simulacro Nacional 2026. En punto de las 12:00 horas, se activará la #AlertaSísmica en la Ciudad de México.



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¿Qué hacer si suena la alerta sísmica y estoy en el Metro de la CDMX?

Si la alerta se activa cuando una persona se encuentra en un andén, la indicación del Metro es replegarse hacia las paredes, conservar la calma y esperar instrucciones. No se debe correr, gritar o empujar, tampoco cruzar la línea amarilla ni intentar bajar a las vías.

Las zonas de torniquetes y taquillas también forman parte de los espacios que el Metro identifica para el resguardo. Si el personal determina que debe realizarse un desalojo, las personas tendrán que utilizar las rutas señaladas y seguir las instrucciones de trabajadores y brigadas del STC.

Si la alerta encuentra al usuario dentro de un tren, debe permanecer en el vagón. No se debe abrir una puerta, bajar por cuenta propia ni entrar a las vías o túneles. La misma recomendación aplica si el convoy queda detenido durante el protocolo.

En caso de un corte de energía, el Metro también pide no utilizar cerillos o encendedores. Los andenes cuentan con iluminación para emergencias y el personal del STC será quien indique los pasos que deben seguir los usuarios.

¿Qué pasa en el Metro cuando suena la alerta sísmica y qué ocurre en los trenes?

Cuando comienza el protocolo, los trenes que ya se encuentran en una estación suspenden su marcha. Si un convoy circula entre dos estaciones, el procedimiento contempla que continúe hasta la estación siguiente y se detenga ahí. Los pasajeros deben permanecer dentro de los vagones.

Durante la pausa, las áreas del Metro realizan revisiones en la infraestructura antes de autorizar la continuación del servicio. En estos procedimientos participan áreas como Transportación, Instalaciones Fijas, Seguridad Institucional, mantenimiento y Protección Civil.

En estaciones y andenes, el personal coordina el repliegue de los usuarios. El objetivo es mantener libres las vías, túneles, rutas de circulación y zonas próximas al borde del andén. Una vez que las áreas responsables concluyen la revisión correspondiente, se determina la reanudación de la circulación de los trenes.

Para quienes utilicen el Metro este 19 de septiembre de 2026, las indicaciones centrales son permanecer dentro del vagón si están a bordo, replegarse hacia las paredes si están en el andén y atender al personal del STC. En ningún caso se debe intentar abandonar un tren detenido entre estaciones o utilizar las vías como ruta de salida.

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