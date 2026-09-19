Rating Colombia del 18 de septiembre de 2026, según CNC: Yo Me Llamo en la nota más alta

Conozca el rating televisivo del 18 de septiembre en Colombia y la programación de fútbol para el día de hoy.

‘Yo Me Llamo’, programa colombiano | Caracol TV.

Finalizó una semana más de actividades para los colombianos y muchos de ellos aprovecharon la noche del viernes 18 de septiembre para sintonizar la televisión en sus hogares. Sobre todo en ese horario hay programas que acaparan la atención como Yo Me Llamo, el cual estuvo en la preferencia de las personas.

Rating en Colombia del 18 de septiembre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo | Caracol TV | 13,8885 %. Noticias Caracol PRM | Caracol TV | 10,699 %. Masterchef Celebrity | Canal RCN | 7,2089 %. Noticias Caracol MD | Caracol TV | 6,8968 % María La Caprichosa | Caracol TV | 6,3831 %. Pa Seguirte Queriendo | Canal RCN | 5,4614 %. La Rosa de Guadalupe Parte 2 | Canal RCN | 5,1708 %. Noticias RCN PRM | Canal RCN | 4,8017%. Enfermeras | Canal RCN | 4,0341 %. Rafael Orozco El Ídolo | Caracol TV | 3,7864 %.

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Programación de fútbol para el 19 de septiembre de 2026

4:05 p.m. | Alianza vs Santa Fe | Liga BetPlay.

5:00 p.m. | River Plate vs Huracán | Liga Profesional de Argenitna.

6:10 p.m. | Deportivo Cali vs Cúcuta | Liga BetPlay.

8:15 p.m. | Deportivo Pasto vs Once Caldas | Liga BetPlay.

Así se mide el rating en Colombia

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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