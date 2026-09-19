Mohamed Salah se luce con hat-trick en la goliza del Trabzonspor sobre Galatasaray

El delantero participó en los cuatro goles del Trabzonspor, al anotar tres de ellos y dar una asistencia para el 4-0 final

Salah comanda el triunfo sobre Galatasaray. | REUTERS/Phil Noble

Mohamed Salah encabezó el triunfo 4-0 del Trabzonspor sobre Galatasaray, en la jornada 6 de la Superliga de Turquía. El atacante egipcio firmó un hat-trick y además dio la asistencia para el otro tanto del encuentro disputado en el Papara Park.

Salah necesitó cuatro minutos para abrir el marcador. El exjugador del Liverpool recibió el balón a espaldas de la defensa, avanzó hasta el área y superó a Uğurcan Çakır para colocar el 1-0. El egipcio volvió a intervenir al minuto 39, cuando encontró a Noah Saviolo, quien convirtió el segundo tanto del Trabzonspor.

Antes del descanso llegó el tercer golpe. Al 44’, Franculino recuperó el balón ante Davinson Sánchez y encontró a Salah, quien definió dentro del área para conseguir su segundo tanto de la noche. Trabzonspor se fue al medio tiempo con ventaja de 3-0 y con Salah involucrado de forma directa en cada uno de los goles.

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Galatasaray buscó modificar el rumbo del partido durante la segunda mitad, pero no encontró el gol. Su técnico, Okan Buruk, recibió tarjeta roja al minuto 72, mientras que Lesley Ugochukwu también terminó expulsado durante el cierre del encuentro.

Salah completó su hat-trick al minuto 80. El atacante tomó el balón durante una transición del Trabzonspor, avanzó hacia el área y volvió a superar a Uğurcan Çakır para establecer el 4-0 definitivo. Con esa anotación cerró una actuación de tres goles y una asistencia ante el líder de la liga turca.

Los tres tantos elevaron a seis la cuenta de Salah en la Superliga 2026-27, además de dos asistencias durante las primeras seis jornadas. También se convirtió en el primer extranjero del Trabzonspor desde la temporada 2000-01 que marca en sus primeros tres partidos como local en el campeonato.

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La derrota fue la primera del Galatasaray en esta campaña de liga. El resultado dejó al conjunto de Estambul con 13 puntos, mientras Trabzonspor alcanzó las 10 unidades y redujo la distancia respecto al primer lugar.

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