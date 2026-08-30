Regreso a clases 2026: ¿Cuándo son los mega puentes y los días festivos del calendario oficial de la SEP?

El calendario oficial establece 185 días de clases, además de vacaciones, suspensiones y jornadas de Consejo Técnico Escolar

SEP confirma los megapuentes y días festivos del ciclo escolar 2026-2027. | Reuters

El regreso a clases está marcado para este lunes 31 de agosto, fecha en la que comenzará de manera oficial el ciclo escolar 2026-2027 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en México. El calendario publicado por la Secretaría de Educación Pública establece 185 días efectivos de clases y será aplicable en las 32 entidades del país.

Además del inicio de cursos, el documento permite conocer desde ahora las fechas en las que los alumnos no tendrán actividades por suspensiones de labores docentes, sesiones del Consejo Técnico Escolar y vacaciones. La combinación de algunos de estos días con sábados y domingos permitirá tener fines de semana de tres y hasta cuatro días durante el ciclo.

La SEP establece que las clases de educación básica concluirán el viernes 9 de julio de 2027. El calendario aplica tanto para escuelas públicas como para planteles particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional, aunque las autoridades educativas locales pueden realizar ajustes conforme a la normatividad correspondiente.

SEP: ¿Cuándo es el regreso a clases del ciclo escolar 2026- 2027?

El ciclo escolar 2026-2027 comenzará el lunes 31 de agosto de 2026 para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. De acuerdo con la SEP, serán 185 días efectivos de clases y el periodo concluirá el viernes 9 de julio de 2027.

Antes del regreso de los alumnos, los docentes participaron en la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar del 24 al 28 de agosto. En el caso de las escuelas normales y demás instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros, el calendario será de 190 días y finalizará el 13 de julio de 2027.

El lunes 7 de septiembre también aparece dentro del calendario como la Jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil. Esta actividad forma parte de las fechas señaladas por la SEP, pero no está considerada como una suspensión de clases.

Calendario oficial SEP 2026-2027: mega puentes, vacaciones, días festivos y sin clases

El calendario de la SEP marca ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar. En esos viernes los estudiantes no acuden a clases, aunque los docentes sí realizan actividades. Al combinarse con los fines de semana y algunas suspensiones de labores se forman varios descansos consecutivos.

Los dos periodos más largos fuera de las vacaciones se presentarán del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026 y del viernes 29 de enero al lunes 1 de febrero de 2027. En ambos casos, una sesión del Consejo Técnico Escolar se combina con el sábado, domingo y una suspensión de labores del lunes. Estas son las principales fechas sin clases establecidas por el calendario:

Miércoles 16 de septiembre de 2026: suspensión de labores docentes.

Viernes 25 de septiembre: Consejo Técnico Escolar.

Viernes 30 de octubre: Consejo Técnico Escolar.

Lunes 2 de noviembre: suspensión de labores docentes.

Lunes 16 de noviembre: suspensión de labores docentes.

Viernes 27 de noviembre: Consejo Técnico Escolar.

Del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027: receso escolar de invierno.

Viernes 25 de diciembre: suspensión de labores docentes, incluida dentro del receso.

Viernes 1 de enero de 2027: suspensión de labores docentes, incluida dentro del receso.

Miércoles 6 de enero: suspensión de labores docentes; las clases se reanudan el jueves 7.

Viernes 29 de enero: Consejo Técnico Escolar.

Lunes 1 de febrero: suspensión de labores docentes.

Viernes 26 de febrero: Consejo Técnico Escolar.

Lunes 15 de marzo: suspensión de labores docentes.

Del lunes 22 de marzo al sábado 3 de abril: segundo periodo de receso escolar.

Viernes 30 de abril: Consejo Técnico Escolar.

Miércoles 5 de mayo: suspensión de labores docentes.

Viernes 28 de mayo: Consejo Técnico Escolar.

Viernes 25 de junio: Consejo Técnico Escolar.

De esta forma, uno de los primeros fines de semana largos llegará del viernes 25 al domingo 27 de septiembre debido al Consejo Técnico. Después aparecerá el periodo de cuatro días del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre.

Otro descanso de tres días llegará del sábado 14 al lunes 16 de noviembre. Más adelante, la sesión del Consejo Técnico del viernes 27 permitirá que los alumnos no regresen a las aulas hasta el lunes 30.

El esquema se repetirá a principios de 2027. El viernes 29 de enero no habrá clases por Consejo Técnico, mientras que el lunes 1 de febrero está contemplado como suspensión de labores, por lo que los estudiantes acumularán cuatro días consecutivos sin actividades escolares.

El viernes 26 de febrero, el viernes 30 de abril, el viernes 28 de mayo y el viernes 25 de junio también permitirán fines de semana de tres días para los alumnos debido a las reuniones de Consejo Técnico.

En cuanto a las vacaciones, el primer periodo comenzará el 21 de diciembre de 2026 y terminará el 5 de enero de 2027. Sin embargo, el 6 de enero también está marcado como suspensión de labores, por lo que el regreso a las aulas será el jueves 7 de enero.

El segundo receso será del 22 de marzo al 3 de abril de 2027. Al terminar en sábado, las actividades escolares se retomarán el lunes 5 de abril. Es importante distinguir que el calendario de la SEP utiliza el concepto “suspensión de labores docentes”. No todas estas fechas corresponden necesariamente a días de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo, ya que el calendario escolar también incluye fechas específicas para el sector educativo.

Fechas clave para el ciclo escolar 2026- 2027

Además de vacaciones y suspensiones, la SEP contempla fechas relacionadas con evaluaciones, calificaciones y procesos de inscripción. Uno de los primeros registros de calificaciones está previsto para el viernes 13 de noviembre de 2026, mientras que del 23 al 26 de noviembre se llevará a cabo el registro y comunicación de los resultados de evaluación.

Las preinscripciones para estudiantes que ingresarán a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria durante el ciclo escolar 2027-2028 se realizarán del 2 al 12 de febrero de 2027, de acuerdo con el calendario publicado por la SEP.

El siguiente registro de calificaciones está programado para el viernes 5 de marzo, mientras que la comunicación de resultados se realizará del 16 al 19 de marzo. Para el cierre del ciclo, el último registro de calificaciones aparecerá el viernes 2 de julio de 2027.

Finalmente, los resultados correspondientes al cierre del ciclo serán registrados y comunicados los días 8 y 9 de julio. Ese viernes 9 de julio marcará también el último día del ciclo escolar 2026-2027 para preescolar, primaria y secundaria.

Con estas fechas, estudiantes y familias pueden identificar desde el comienzo del ciclo los periodos de vacaciones, los fines de semana largos y los días destinados a actividades académicas y administrativas establecidos por la SEP.

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