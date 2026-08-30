Real Madrid vs Málaga en vivo LaLiga 2026: Arranca el partido en el Santiago Bernabéu
No te pierdas todas las emociones de este vibrante partido desde la cancha del Estadio Santiago Bernabéu
¿Dónde ver el Real Madrid vs Málaga en vivo? Canales de TV y streaming online
En México, el Real Madrid vs Málaga se podrá ver a través de la señal de Sky Sports a partir de las 09:00 horas, tiempo del centro del país, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
Alineaciones del Real Madrid vs Málaga para la jornada 3, al momento
Todo está listo para este partido dominical en el Estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 3 de LaLiga.
Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Bernardo Silva, Diomande, Bellingham, Vinícius y Mbappé.
Málaga: Alfonso Herrero, Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita, Dani Lorenzo, Izan Merino, Dotor, Larrubia, Chupete y Joaquín.
¿A qué hora inicia el Real Madrid vs Málaga hoy 30 de agosto de 2026?
El Real Madrid vs Málaga se juega este domingo 30 de agosto a las 09:00 horas, tiempo del centro de México. En España, el encuentro está programado para las 17:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu.
LaLiga designó a Juan Martínez Munuera como árbitro del partido. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la temporada 2026-27 y será el segundo partido consecutivo del Real Madrid como local después de recibir a la Real Sociedad el miércoles 26 de agosto.
¡¡¡BUENOS DÍAS!!!
El Real Madrid recibe al Málaga este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu, en uno de los partidos correspondientes a la jornada 3 de LaLiga 2026-27. El conjunto dirigido por José Mourinho llega al encuentro con seis puntos después de ganar sus primeros dos compromisos del campeonato.
Madrid comenzó su participación con una victoria 2-1 como visitante frente al Espanyol, con anotaciones de Jude Bellingham y Carlos Espí. Cuatro días después disputó el encuentro pendiente de la jornada 1 y derrotó 4-1 a la Real Sociedad en el Bernabéu. Con esos resultados suma seis goles marcados y dos recibidos.
Málaga llega a Madrid con un punto en dos partidos. Su regreso a Primera División comenzó con una derrota 2-0 frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano y posteriormente empató 1-1 contra Deportivo de La Coruña en La Rosaleda. La última vez que Real Madrid y Málaga se enfrentaron en el campeonato español fue durante la temporada 2017-18, cuando los madridistas ganaron 2-1 en La Rosaleda. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.