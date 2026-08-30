Real Madrid vs Málaga en vivo LaLiga 2026: Arranca el partido en el Santiago Bernabéu

¡¡¡BUENOS DÍAS!!!

El Real Madrid recibe al Málaga este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu, en uno de los partidos correspondientes a la jornada 3 de LaLiga 2026-27. El conjunto dirigido por José Mourinho llega al encuentro con seis puntos después de ganar sus primeros dos compromisos del campeonato.

Madrid comenzó su participación con una victoria 2-1 como visitante frente al Espanyol, con anotaciones de Jude Bellingham y Carlos Espí. Cuatro días después disputó el encuentro pendiente de la jornada 1 y derrotó 4-1 a la Real Sociedad en el Bernabéu. Con esos resultados suma seis goles marcados y dos recibidos.

Málaga llega a Madrid con un punto en dos partidos. Su regreso a Primera División comenzó con una derrota 2-0 frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano y posteriormente empató 1-1 contra Deportivo de La Coruña en La Rosaleda. La última vez que Real Madrid y Málaga se enfrentaron en el campeonato español fue durante la temporada 2017-18, cuando los madridistas ganaron 2-1 en La Rosaleda. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.