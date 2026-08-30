Manchester United vs Ipswich Town en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 2

¡Los Red Devils quieren su primera victoria de la temporada!

¡¡Hola!! ¡Muy buenos días a todos y a todas! Sean bienvenidos al minuto a minuto del Manchester United vs Ipswich Town, duelo correspondiente a la jornada 2 de la Premier League 2026-27, desde Old Trafford.

Los Red Devils regresan a casa con la necesidad de reaccionar después de comenzar la temporada con una derrota 2-0 frente al Hull City. El equipo dirigido por Michael Carrick todavía busca sus primeros puntos y su primer gol del campeonato, por lo que el apoyo de su gente será clave para intentar cambiar el rumbo.

Enfrente aparece un Ipswich Town que ha comenzado con resultados positivos tras su regreso a la máxima categoría. Los Tractor Boys vencieron al Sunderland en su presentación y posteriormente eliminaron al Leicester en la Carabao Cup. Con Marcelino Núñez, Julio Enciso y Exequiel Palacios como parte de su base sudamericana, el conjunto de Gary O’Neil quiere dar otro golpe y mantenerse con paso firme en la Premier League.