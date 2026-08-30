Manchester United vs Ipswich Town en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 2
Sigue el encuentro en el que los Red Devils buscarán su primera victoria del año ante uno de los recién ascendidos
Alineaciones del Manchester United vs Ipswich Town para la jornada 2, al momento
Estos son los onces confirmados para el encuentro entre el United ante el Town
Manchester United: Senne Lammens (P); Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw;
Kobbie Mainoo, Yuri Tielemans; Bryan Mbeumo, Bruno Fernándes (c), Marcus Rashford y Matheus Cunha.
Ipswich Town: Kjell Scherpen (P); Leif Davis, Jacob Greaves, Issa Diop, Dara O’Shea; Sasa Lukic, Marcelino Núñez, Daizen Maeda, Julio Enciso, Abdul Fatawu y Emersonn da Silva.
¿Dónde ver el Manchester United vs Ipswich Town en vivo? Canales de TV y streaming online
El partido de este domingo 30 de agosto entre Manchester United e Ipswich Town podrá seguirse en el minuto a minuto de Claro Sports con todas las acciones, jugadas, goles e incidencias del mismo. A su vez, TNT Sports México, a través de la aplicación HBO MAX, tendrá la transmisión del encuentro.
¿A qué hora inicia el Manchester United vs Ipswich Town hoy 30 de agosto de 2026?
El partido entre Manchester United e Ipswich Town se celebrará en Old Trafford el día domingo 30 de agosto del 2026 en punto de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.
¡Los Red Devils quieren su primera victoria de la temporada!
¡¡Hola!! ¡Muy buenos días a todos y a todas! Sean bienvenidos al minuto a minuto del Manchester United vs Ipswich Town, duelo correspondiente a la jornada 2 de la Premier League 2026-27, desde Old Trafford.
Los Red Devils regresan a casa con la necesidad de reaccionar después de comenzar la temporada con una derrota 2-0 frente al Hull City. El equipo dirigido por Michael Carrick todavía busca sus primeros puntos y su primer gol del campeonato, por lo que el apoyo de su gente será clave para intentar cambiar el rumbo.
Enfrente aparece un Ipswich Town que ha comenzado con resultados positivos tras su regreso a la máxima categoría. Los Tractor Boys vencieron al Sunderland en su presentación y posteriormente eliminaron al Leicester en la Carabao Cup. Con Marcelino Núñez, Julio Enciso y Exequiel Palacios como parte de su base sudamericana, el conjunto de Gary O’Neil quiere dar otro golpe y mantenerse con paso firme en la Premier League.