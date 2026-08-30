Chelsea vs Brighton en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 2

Chelsea y Brighton, en vivo

Chelsea y Brighton se enfrentan hoy domingo 30 de agosto en Stamford Bridge por la jornada 2 de la Premier League 2026-27. Los Blues disputarán su primer partido del campeonato como locales después de iniciar la temporada con una victoria 3-2 sobre Fulham, mientras que las Gaviotas llegan a Londres tras golear 4-0 al Aston Villa en su presentación.

El encuentro también representa una nueva prueba para el Chelsea de Xabi Alonso, que buscará comenzar el torneo con dos triunfos consecutivos. Brighton, dirigido por Fabian Hürzeler, intentará mantener el paso después de una primera jornada en la que consiguió cuatro goles y mantuvo su portería en cero. Ambos llegan con tres puntos y buscarán mantenerse entre los primeros lugares en este inicio de campeonato.