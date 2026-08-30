Chelsea vs Brighton en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 2
Los Blues disputarán su primer partido del campeonato como locales después de iniciar la temporada con una victoria 3-2 sobre Fulham
¿A qué hora inicia el Chelsea vs Brighton hoy 30 de agosto de 2026?
El Chelsea vs Brighton se disputará este domingo 30 de agosto en Stamford Bridge, Londres. El silbatazo inicial está programado para las 07:00 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 14:00 horas del Reino Unido.
Alineaciones del Chelsea vs Brighton para la jornada 2, al momento
Las alineaciones oficiales serán confirmadas aproximadamente una hora antes del comienzo del encuentro. Al momento, estos son los posibles onces para el partido en Stamford Bridge:
Chelsea: Robert Sánchez, Josh Acheampong, Maxence Lacroix, Levi Colwill, Malo Gusto, Reece James, Roméo Lavia, Jorrel Hato, Cole Palmer, Morgan Rogers, João Pedro.
Brighton: Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Luka Vuskovic, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Pascal Groß, Yasin Ayari, Diego Gómez, Matt O’Riley, Maxim De Cuyper, Charalampos Kostoulas.
¿Dónde ver el Chelsea vs Brighton en vivo? Canales de TV y streaming online
Los aficionados en México podrán seguir el Chelsea vs Brighton en televisión a través de TNT y TNT Sports, mientras que la transmisión por streaming estará disponible en HBO Max y también en el minuto a minuto de Claro Sports.
Chelsea y Brighton, en vivo
Chelsea y Brighton se enfrentan hoy domingo 30 de agosto en Stamford Bridge por la jornada 2 de la Premier League 2026-27. Los Blues disputarán su primer partido del campeonato como locales después de iniciar la temporada con una victoria 3-2 sobre Fulham, mientras que las Gaviotas llegan a Londres tras golear 4-0 al Aston Villa en su presentación.
El encuentro también representa una nueva prueba para el Chelsea de Xabi Alonso, que buscará comenzar el torneo con dos triunfos consecutivos. Brighton, dirigido por Fabian Hürzeler, intentará mantener el paso después de una primera jornada en la que consiguió cuatro goles y mantuvo su portería en cero. Ambos llegan con tres puntos y buscarán mantenerse entre los primeros lugares en este inicio de campeonato.