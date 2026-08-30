La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los nominados y cómo van las votaciones hoy 30 de agosto?

Entérate de todo lo que tienes que saber previo a que un nuevo habitante salga del reality

Karina Torres, una de las nominadas de La Casa de los Famosos. | @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 vivirá este domingo 30 de agosto una nueva Gala de Eliminación, en la que uno de los cinco habitantes nominados tendrá que abandonar la competencia. Las votaciones permanecen abiertas y las tendencias difundidas en redes sociales comienzan a mostrar quiénes podrían estar en mayor peligro.

La placa quedó definida después de que Brianda Deyanara consiguiera la salvación y asegurara su permanencia durante una semana más. Con ello, Karina Torres, Mariana Ochoa, Luis Chaparro, Gema Garoa y Ernesto Laguardia quedaron en manos del público.

Aunque las cifras que circulan antes de la gala no corresponden a los resultados oficiales del programa, permiten conocer la intención de voto entre seguidores del reality. La diferencia entre los participantes es reducida, especialmente en los últimos lugares.

¿Quiénes están nominados y quién podría salir de La Casa de los Famosos México, hoy domingo 30 de agosto?

Los cinco nominados para la sexta Gala de Eliminación son Karina Torres, Mariana Ochoa, Luis Chaparro, Gema Garoa y Ernesto Laguardia.

De acuerdo con una encuesta difundida por el sitio especializado Vaya Vaya, Karina Torres y Mariana Ochoa aparecen con el mayor porcentaje de apoyo, mientras que Luis Chaparro, Gema Garoa y Ernesto Laguardia se encuentran en la parte baja.

Gema Garoa y Ernesto Laguardia registran el porcentaje más bajo de la encuesta, ambos con 18%, por lo que aparecen como los habitantes con mayor riesgo de convertirse en el sexto eliminado. Sin embargo, el resultado definitivo dependerá exclusivamente de las votaciones oficiales del público.

¿Cómo van las votaciones hoy domingo 30 de agosto en La Casa de los Famosos México?

La encuesta publicada antes de la Gala de Eliminación muestra la siguiente distribución:

Karina Torres: 23%

Mariana Ochoa: 22%

Luis Chaparro: 19%

Gema Garoa: 18%

Ernesto Laguardia: 18%

Karina Torres ocupa el primer lugar por apenas un punto porcentual sobre Mariana Ochoa. En contraste, solamente cinco puntos separan a la participante con mayor respaldo de Gema Garoa y Ernesto Laguardia, quienes aparecen empatados en el último puesto.

Los porcentajes deben tomarse únicamente como una referencia, ya que se trata de un sondeo externo y no de información oficial de La Casa de los Famosos México. Las posiciones todavía pueden modificarse hasta que se cierren las votaciones.

La Casa de los Famosos México 2026, hoy: ¿Dónde ver en vivo y a qué hora la Gala de Eliminación?

La Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 se realizará este domingo 30 de agosto a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, con transmisión por Las Estrellas y la conducción de Galilea Montijo.

El reality también puede seguirse mediante ViX, plataforma que ofrece acceso a las cámaras en vivo durante las 24 horas y contenido relacionado con lo que ocurre dentro de la casa.

Además, Claro Sports mantiene el seguimiento de La Casa de los Famosos México 2026 con información sobre nominaciones, eliminados, votaciones, alianzas, conflictos y los principales acontecimientos rumbo a la final.

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