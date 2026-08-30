David Alonso firma podio en Aragón con una remontada fulgurante

El colombiano estaba en una posición que no invitaba a ilusionarse, pero sacó la casta ganadora para finalizar tercero.

David Alonso celebra en Aragón. – Pablo Morano, Reuters.

A los campeones no hay que darlos por vencidos jamás. Esa fue la consigna revalidada por el colombiano David Alonso en la carrera del Gran Premio de Aragón de Moto2 este domingo. El representante cafetero logró meterse al podio de la válida española con un tercer lugar que parecía improbable por como se había dado la competencia y porque marchaba bien atrás.

El piloto de Aspar Team había largado desde la cuarta posición de la grilla tras una clasificación del sábado destacada. No obstante, el inicio del evento principal de Motorland y esa primera curva tan cerrada hacia la izquierda le costaron posiciones. Estando sexto con menos de la mitad de las vueltas por recorrer, la situación no invitaba a ilusionarse con un gran resultado.

Y ahí fue cuando David Alonso sacó la casta ganadora. Emprendió un remontada espectacular para ganar tres lugares y meterse como tercero entre los más destacados de la jornada. Llegó por detrás de los españoles Alonso López e Izan Guevara. Fue el regreso del colombiano a la sumatoria de puntos después de dos paradas sin abonar en Alemania y Gran Bretaña. Una vez cruzó la meta, el cafetero se acercó a las gradas para saludar a aficionados que aplaudieron su presentación.

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Great recovery job by David Alonso to come out of MotorLand with a podium 👏#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/JH3NVByVnV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 30, 2026

Antes de ese par de carreras sin figurar, el colombiano había ganado en Países Bajos en lo que hasta ahora es su único triunfo de la temporada en la categoría de ascenso. Con 132 unidades, está quinto en el campeonato y la ilusión por pelearlo sigue intacta, pues quedan nueve carreras por disputar en el ciclo. Son 43 puntos los que lo separan de la primera casilla.

Es preciso recordar que esta es la segunda temporada que Alonso está corriendo en Moto2. Luego de lo que fue una travesía llena de récord y logros muy importantes en Moto3, su evolución en el motociclismo de pista ha sido notoria, acomodándose a máquinas más pesadas y veloces que exigen una técnica mayor para dominar los trazados de élite.

Es preciso recordar que el colombiano ya tiene el máximo reto por delante. Sin importar lo que suceda en lo que resta del año, ya ha fichado por el equipo Honda HRC Castrol para competir en MotoGP, la máxima categoría, en 2027. La compañía japonesa ha puesto sus esperanzas en él y solamente tendrá que cuidar su estado de salud para debutar en la rama absoluta.

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