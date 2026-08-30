Christian Pacheco y Alemtsehay Asefa conquistan el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026

El peruano y la etíope dominaron las ramas varonil y femenil de la edición 43; Brenda Osnaya y Gonzalo Valdovinos ganaron en silla de ruedas

Christian Pacheco se lleva el triunfo en la rama varonil | Claro Sports

El Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 celebró este domingo 30 de agosto su edición 43, con triunfos para el peruano Christian Pacheco y la etíope Alemtsehay Asefa en las ramas varonil y femenil, respectivamente. En la categoría de silla de ruedas, los mexicanos Brenda Osnaya y Gonzalo Valdovinos ocuparon el primer lugar.

Christian Pacheco definió la carrera varonil después de mantenerse dentro de un grupo de cinco corredores durante la primera parte del recorrido. Cerca del kilómetro 27, el peruano aumentó el ritmo, consiguió separarse de sus acompañantes y recorrió en solitario el tramo restante hasta cruzar la meta con un tiempo extraoficial de 2:10:03 horas.

El registro de Pacheco no alcanzó para modificar el récord del Maratón de la Ciudad de México. La marca continúa en poder del boliviano Héctor Garibay, quien registró 2:08:23 horas en la edición de 2023. Garibay volvió a competir este domingo y terminó en la cuarta posición.

Etiopía completó los otros dos lugares del podio varonil. Tesfaye Lencho Anbesa terminó segundo con 2:11:25, mientras que Balew Yihunie Derseh ocupó el tercer puesto con 2:11:58. Pacheco, de 33 años y originario de Jauja, cuenta además con el récord panamericano de maratón, establecido con 2:09:31 en Lima 2019, y ganó el oro de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

En la rama femenil, Alemtsehay Asefa se quedó con la primera posición con un registro extraoficial de 2:29:30 horas. La corredora etíope, de 31 años, formó parte del grupo de cuatro atletas que se mantenía al frente a la altura del Auditorio Nacional y posteriormente sostuvo la disputa por el triunfo con su compatriota Kidsan Alema.

Asefa logró separarse cerca del kilómetro 30 y mantuvo la primera posición hasta la meta. Kidsan Alema terminó segunda con 2:32:23, mientras que Tefera Kolole completó el podio con 2:34:04. La ganadora posee una mejor marca personal de 2:22:28, registrada en febrero de 2022 en Sevilla, España, mientras que su mejor tiempo de la temporada es de 2:27:35.

México también ocupó el primer puesto en la categoría de silla de ruedas femenil por medio de Brenda Osnaya, quien repitió el triunfo conseguido en 2025. La mexicana marcó de manera extraoficial 1:47:04 horas, después de que el año pasado estableciera un récord de la prueba con 1:59:52. Osnaya también llegó a esta edición después de ganar el Medio Maratón de la Ciudad de México 2026.

MÁS INFORMACIÓN: Yomif Kejelcha rompe el récord mundial de medio maratón en Buenos Aires

En silla de ruedas varonil, Gonzalo Valdovinos ganó con 1:39:12 horas, seguido por el también mexicano Pedro Gandarilla (1:39:48) y el colombiano Luis Francisco Sanclemente. El resultado permitió a Valdovinos subir dos posiciones respecto a 2025, cuando terminó tercero después de sufrir un accidente durante el recorrido a la salida de Chapultepec.

“Estoy contento, satisfecho, valió la pena haberme salido de casa para hacer un campamento, dejar a la familia. Aquí está el resultado. La idea era ganarlo, el año pasado pasó el incidente, sabía que este año había que mejorar y la única manera de comprobarlo era ganarlo”, declaró Valdovinos después de completar su participación en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026.

Te puede interesar: