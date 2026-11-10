Alberto Lati cuestiona a la Liga MX: ¿Se deben de jugar todos los partidos de la última jornada a la misma hora?

Durante Claro Sports por W Radio, Alberto Lati criticó los horarios de la última jornada y pidió priorizar la igualdad de condiciones entre los equipos.

Alberto Lati pide justicia deportiva en la LIGA MX | Imago7

La última jornada del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá una definición en la que varios equipos buscarán asegurar su presencia en la Liguilla, mientras otros todavía tienen posibilidades de terminar como líderes de la clasificación. Sin embargo, Alberto Lati puso sobre la mesa una situación que considera contraria a la justicia deportiva: la programación de partidos en diferentes horarios, pese a que sus resultados están directamente relacionados.

Durante el programa Claro Sports por W Radio, el periodista cuestionó que los clubes deban disputar sus últimos encuentros sin las mismas condiciones de información. Mientras algunos equipos saltarán a la cancha sin conocer los resultados de sus rivales directos, otros tendrán la posibilidad de jugar con un panorama definido, una diferencia que, desde su perspectiva, no debería existir en una jornada con tantas implicaciones.

Alberto Lati pide horarios simultáneos para garantizar la justicia deportiva

“Deberían de ser a la misma hora. Todos los partidos, los que tienen interconexión”, expresó Lati durante la mesa de análisis de Claro Sports por W Radio, al referirse a la necesidad de que los encuentros relacionados con la clasificación se disputen de manera simultánea. El periodista reconoció que no necesariamente todos los compromisos deben comenzar al mismo tiempo, pero sí aquellos cuyos resultados pueden modificar las posiciones de otros equipos.

La situación adquiere mayor relevancia en la lucha por el liderato general. Chivas y Cruz Azul se enfrentarán el domingo con posibilidades de terminar en la primera posición, pero para entonces ya conocerán lo sucedido con América y Toluca. Esta circunstancia, según Lati, representa una ventaja informativa que podría influir en la manera de afrontar los encuentros.

“Chivas y Cruz Azul juegan el domingo, ya sabes lo que pasó con América y por ahí Toluca”, señaló el analista, quien también recordó que otros equipos, como Atlas y Tijuana, tendrán que disputar sus compromisos desde el viernes sin conocer los resultados que posteriormente podrían modificar sus posibilidades de clasificación.

Para Lati, el problema es todavía mayor porque el fútbol mexicano ya había adoptado anteriormente un sistema de horarios simultáneos para la última jornada. El periodista considera que abandonar esa práctica representó un retroceso en la organización de la competencia, especialmente porque el objetivo de esa medida era evitar que algunos clubes tuvieran ventajas sobre sus rivales.

“Creo que debería de ser a la misma hora, pero aquí hubo una involución. Fuimos para atrás porque hubo una época en la que sí se jugaban todos a la misma hora”, manifestó. Aunque reconoció que la programación escalonada responde a intereses comerciales y televisivos, insistió en que estos no deberían imponerse sobre las condiciones deportivas.

“Somos parte de la industria y entendemos lo que da tener partidos escalonados”, explicó antes de establecer cuál debería ser la prioridad: “La justicia deportiva”. Su postura apunta a que los intereses económicos no deben determinar por completo la organización de una jornada en la que los resultados de varios encuentros están relacionados.

La lucha por la Liguilla aumenta la importancia de la última jornada

El escenario deportivo también presenta múltiples combinaciones. Monterrey todavía tiene pendiente su compromiso frente a Querétaro, un encuentro que podría modificar considerablemente la clasificación. Una victoria de Rayados lo llevaría a 24 puntos y a la séptima posición, mientras que un triunfo de Gallos Blancos permitiría al conjunto queretano alcanzar 23 unidades y llegar a la última fecha en el octavo lugar.

Pumas también aparece en el panorama, aunque sus posibilidades dependen de una combinación de resultados. El conjunto universitario necesita superar a Monterrey y esperar tropiezos de otros equipos para conservar sus aspiraciones. Lati destacó el contraste entre las expectativas que generó el proyecto de Efraín Juárez y la posibilidad de que los auriazules terminen fuera de la fase final.

Alberto Lati recuerda el Mundial de 1982 como ejemplo de justicia deportiva

Para respaldar su postura, el periodista recurrió a uno de los antecedentes más conocidos del fútbol internacional: el partido entre Alemania Federal y Austria durante el Mundial de España 1982. Ambos equipos disputaron su último encuentro de la fase de grupos después de conocer el resultado de Argelia, una situación que les permitió saber exactamente qué marcador necesitaban para avanzar.

Alemania Federal ganó 1-0 y el resultado clasificó a las dos selecciones europeas, mientras Argelia quedó eliminada. El encuentro pasó a la historia como la ‘Vergüenza de Gijón’ y se convirtió en uno de los principales antecedentes para modificar la programación de los últimos partidos de la fase de grupos de los Mundiales.

“Desde entonces la FIFA dijo ya tiene que ser a la misma hora”, recordó Lati durante su intervención en Claro Sports por W Radio, al utilizar aquel episodio para señalar que el fútbol internacional adoptó medidas destinadas a proteger la igualdad de condiciones entre los participantes.

La reflexión del periodista dejó una crítica hacia la organización del campeonato mexicano. Con el liderato y los últimos boletos a la Liguilla todavía en disputa, Alberto Lati considera que la Liga MX debería recuperar los horarios simultáneos en los partidos relacionados entre sí, una medida que permitiría a todos los equipos competir sin conocer de antemano los resultados de sus rivales directos.

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