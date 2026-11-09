Posibles alineaciones del Internacional de Bogotá vs América de Cali por Copa BetPlay Dimayor 2026

En el Estadio Metropolitano de Techo se estará dando el primer puntapié de esta semifinal que promete miles de emociones.

Posibles formaciones Internacional de Bogotá Vs América/ Claro Sports.

Internacional de Bogotá y América de Cali darán el primer sorbo en las semifinales de la Copa BetPlay Dimayor 2026. En el Estadio Metropolitano de Techo se encontrarán en medio del trajín de la Liga. Con clasificación anticipada a cuadrangulares, los dirigidos por David González quieren dar el batacazo en medio del favoritismo que tiene en esta llave.

Posible de Internacional de Bogotá para el partido de la Copa BetPlay Dimayor 2026

Así formaría Internacional de Bogotá: Wuílker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Miguel Pernía; Larry Vásquez, Rubén Majarrés; Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti y Cristian Dájome. D.T.: Ricardo Valiño.

Posible alineación de América de Cali para el partido por Copa BetPlay 2026

Así formaría América: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Dany Rosero, Cristian Tovar, Ómar Bertel; Josen Escobar, Yani Quintero; Yeison Guzmán, Luis Quiñones, Jhon Murillo y Tomás Ángel. DT. David González.

¿Cómo y dónde ver Internacional de Bogotá vs América de Cali por Copa BetPlay Dimayor 2026?

Este duelo, válido por la ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2026 a jugarse este martes 9 de noviembre a las 06:30 de la tarde, estará disponible por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, el compromiso se verá a través de la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará los pormenores de la cita futbolera.

Últimos partidos de Internacional de Bogotá

06.11.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá.

28.10.2026 | Internacional de Bogotá 3-1 Independiente Medellín.

25.10.2026 | Alianza 1-0 Internacional de Bogotá.

20.10.2026 | Internacional de Bogotá 2-1 Fortaleza.

15.10.2026 | Internacional de Bogotá 4-1 Llaneros.

Últimos cinco partidos del América de Cali

07.11.2026 | América de Cali 0-0 Deportivo Cali.

04.11.2026 | Millonarios 0-0 América de Cali | Fecha 17.

29.10.2026 | América de Cali 2-1 Fortaleza | Fecha 5.

24.10.2026 | América de Cali 3-1 Cúcuta | Fecha 16.

21.10.2026 | Barranquilla 0-4 América de Cali | Cuartos de Copa.

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