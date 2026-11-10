El precio de cumplir un sueño: Gilberto Mora y los momentos de su juventud que sacrifica por el fútbol

El futbolista reveló en exclusiva para Claro Sports cómo el fútbol lo aleja de algunos momentos irrepetibles de su vida, como ir a la universidad de manera presencial

Gilberto Mora vive una etapa que muchos jóvenes de su edad sueñan alcanzar: jugar fútbol profesional y representar a la selección mexicana. Sin embargo, detrás de su carrera con los Xolos de Tijuana también existen experiencias que ha tenido que dejar de lado. El mediocampista reconoce que ama el deporte, pero también le habría gustado disfrutar de algunas actividades propias de su juventud, como asistir a la universidad de manera presencial o compartir más tiempo con sus amigos.

En entrevista exclusiva con Claro Sports, durante su concentración con la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica en la Nations League, Mora habló sobre los sacrificios que implica dedicarse al fútbol profesional. Aunque disfruta cada entrenamiento y partido, admitió que las exigencias de su carrera han cambiado su vida fuera de las canchas, al grado de que actualmente debe continuar sus estudios universitarios a distancia.

“Pues yo creo que sí, obviamente, porque el fútbol es como una vida a la que le tienes que dedicar mucho, mucho tiempo. Es algo que a mí me encanta, que lo amo y lo disfruto mucho. Pero obviamente sí, por ejemplo, te pierdes de la escuela. Ahorita ya no puedo ir a la universidad normal, voy en línea, que igual sí me hubiera gustado ir, por ejemplo. O salir más con mis amigos y así. Pero pues es parte, o sea, porque son unas por otras y la verdad que estoy muy contento con estar aquí”, mencionó.

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El jugador de Tijuana entiende que su profesión requiere tiempo y dedicación, una situación que lo ha llevado a modificar actividades que forman parte de la vida de otros jóvenes. Pese a ello, asegura que está contento con el camino que eligió y con las oportunidades que ha encontrado gracias al fútbol.

Gilberto Mora recuerda los recreos en la primaria y las retas por una cancha

Mucho antes de llegar a la Liga MX y vestir la camiseta de la Selección Mexicana, Gilberto Mora era un niño que esperaba con entusiasmo el sonido del timbre para salir al recreo. Su principal motivación para terminar las clases era encontrarse con sus compañeros y disputar partidos de fútbol en la escuela.

El mediocampista recordó que solamente había una cancha para todos los grados, por lo que los estudiantes competían para llegar primero y quedarse con el espacio. Mora llevaba su propio balón y, junto con sus amigos, corría para asegurar un lugar donde pudieran organizar sus encuentros.

“Siempre fui a la escuela pensando en el recreo, pensando en que se acabara la clase para jugar fútbol. Me acuerdo mucho, que como había varios grados, solo había una cancha y como que nos peleábamos por quién ganaba la cancha, o sea, cada grado quería llegar primero para jugar. Yo me acuerdo, que siempre llevaba mi balón y nos juntábamos mis amigos, mis compañeros, y corríamos a ganar la cancha. Ahí nos acomodábamos para jugar y siempre eran partidos, retas”, dijo.

Y agregó: “La verdad son momentos muy padres, muy bonitos que disfruté mucho. Había esa competitividad siempre de querer ganar, de querer ser mejor, y la pasábamos muy bien”.

Aquellas ‘cascaritas’ representaban una parte de su infancia que todavía recuerda con cariño. La competencia por quedarse con la cancha, las retas entre compañeros y el deseo de ganar formaron parte de una etapa en la que el fútbol era, principalmente, una manera de divertirse.

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De jugar con una silla en casa, a representar a la Selección Mexicana

La relación de Gilberto Mora con el balón comenzó desde sus primeros años. El futbolista recordó que aprovechaba cualquier espacio de su casa para jugar, incluso cuando no tenía compañeros o una cancha disponible. Una pared o una silla eran suficientes para inventar ejercicios y pasar el tiempo con la pelota.

Su padre también formó parte de ese acercamiento al deporte. Mora explicó que desde pequeño acostumbraba jugar en su colonia con sus amigos, pero cuando estaba en casa buscaba distintas maneras de continuar con el balón en los pies.

“Siempre fue desde chiquito, jugando fútbol con mis amigos ahí en la colonia. Mi papá siempre era de que estuviera con un balón ahí en la casa, yo solo con una pared. Siempre ha sido eso, disfrutar, simplemente divertirme en todo momento. Siempre quería estar jugando, conduciendo entre las cosas que había en la casa. Me acuerdo mucho, que había una silla y trataba de pasar por un lado o pasar por el medio, hacerle un túnel o algo así. O una silla como si fuera la portería y tenía que darle un pase ahí. Pero siempre fue jugar, jugar, divertirme, y creo que eso espero no perderlo hasta que se acabe mi carrera”.

El deseo de divertirse con el balón permanece como uno de los aspectos que Mora quiere conservar durante su trayectoria profesional. Aunque las responsabilidades y los entrenamientos ocupan buena parte de su tiempo, el jugador busca mantener la misma relación con el fútbol que tenía cuando disputaba partidos en la escuela o improvisaba una portería en su casa.

Ahora, mientras se prepara con la Selección Mexicana para los compromisos ante Jamaica, Gilberto Mora reconoce que el fútbol le ha permitido cumplir objetivos, pero también le ha exigido renunciar a momentos de su juventud. Entre los estudios universitarios en línea, los entrenamientos y las concentraciones, el mediocampista mantiene el recuerdo de aquellas tardes con sus amigos y el deseo de no perder la diversión que lo llevó a convertirse en futbolista.