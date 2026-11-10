¿Realmente Ryan Castro, J Balvin y DJ Pope quieren comprar al Independiente Medellín?

Aclaran que Medellín no ha sido vendido a artistas urbanos. Raúl Giraldo sigue al mando mientras el equipo asegura su pase a cuadrangulares.

Jugadores del Independiente Medellín | Vizzor Image

Mientras el Deportivo Independiente Medellín termina de cuadrar cuentas para tener del todo asegurada su clasificación a la siguiente instancia de la Liga BetPlay, por estos días se viene hablando de la posible venta del club. A pesar que todavía no hay nada en concreto, surgió una información que vincula a tres reconocidos artistas en esa operación.

No es secreto que desde hace un tiempo los dueños de la institución paisa están abiertos a negociar el traspaso del equipo. Si bien hay algunos grupos inversionistas interesados, al día de hoy Raúl Giraldo sigue siendo el máximo accionista. Hasta que no llegue una oferta que realmente cumpla con las expectativas, no va a haber cambio alguno.

Ahora bien, por estos días surgió un fuerte rumor en redes sociales que afirmaba que tres artistas del género urbano en conjunto habían adquirido al DIM. No obstante, en las últimas horas se aclaró la situación y al parecer el tema no es así como se dijo, lo que reafirma que a la fecha el Medellín sigue siendo propiedad de los actuales titulares.

La verdad sobre la venta del Medellín

Antes que nada, la información que se venía manejando es que supuestamente J Balvin, Ryan Castro y DJ Pope son quienes habían comprado al ‘poderoso de la montaña’. Sin embargo, el medio El Colombiano detalló que no es cierto que ya exista un acuerdo para la venta del Medellín y que tampoco ninguno de ellos ha preguntado directamente por el valor o entablado negocio.

Lo que puede ser cierto es que de los dos grupos de inversionistas que están en conversaciones, uno de ellos sea cercano a los tres cantantes. De igual forma, la fuente que consultó el medio anteriormente citado afirma que todavía se está lejos de cerrar un traspaso.

Así las cosas, esa versión que afirmaba que el Medellín ya tenía nuevos dueños el falsa y al parecer fue más un rumor que algo verídico. La dirigencia continúa escuchando ofertas, pero es un tema que no es tan sencillo como muchos creen que es. Resta esperar que llegue algún empresario o empresa privada que pueda dar lo que piden por el club.

En cuanto a lo deportivo, el DIM tiene 29 puntos en la tabla y tiene pie y medio en los cuadrangulares, solo un verdadero desastre haría que se quede por fuera. La última fecha del todos contra todos la disputa contra Águilas Doradas en el Cincuentenario, equipo que sí necesita los tres puntos para ver si logra estar en la fiesta de fin de año.

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