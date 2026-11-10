Chaco Gimenez: “Me da tranquilidad la mente que tiene Santi, la capacidad de poder sobreponerse a todas las adversidades”

El ex jugador asegura que el momento más especial de su carrera fue compartir con su hijo, a quien ve feliz en el Porto

Chaco Gimenez habla previo a ingresar al Salón de la Fama | Claro Sports

Christian ‘Chaco’ Gimenez es uno de los integrantes de la Generación 2026 del Salón de la Fama del Fútbol, volviendo a Pachuca, ciudad donde se convirtió en una leyenda con los Tuzos.

“Estoy muy contento, muy feliz de poner poder tener este reconocimiento. Trato de fluir, a veces es complicado. Es difícil, más arriba del escenario y con tanta figura, pero bueno, trato de disfrutarlo”, declaró en entrevista para Claro Sports.

Chaco bromeó que su hijo, Santiago Gimenez, es quien le preparó el discurso para la gala de esta noche, por lo que cualquier reclamo hay que dirigirlo al jugador del Porto.

Campeón de la Copa Sudamericana con el Pachuca en 2006, además de conseguir el título con los Tuzos del Clausura 2006 y lograr múltiples títulos más en su carrera, Chaco Gimenez tiene como momento preferido en su carrera: el jugar con su hijo.

“Hay uno que puedo decir que fue especial el día que jugué con mi hijo. Creo que ahí toqué el cielo con las manos”, declaró el ‘Chaco’.

Jugar con su hijo, el momento más especial de Chaco Gimenez | Imago7

Chaco espera que Santiago Gimenez recupere su mejor versión con el Porto

El año 2026 ha sido complicado para Santiago Gimenez. Entre las lesiones que llevaron a su salida del Milan y los pocos minutos en el Mundial, Chaco considera que está recuperando su mejor versión en el Porto.

“Él está bien, está muy contento. Fue un año muy complejo con la Selección y un montón de cosas que ha vivido con la lesión, pero al final es parte de la vida de un futbolista. Hoy lo veo físicamente bien”, declaró Christian Gimenez.

Sobre las constantes críticas que hay sobre su hijo, Chaco bromeó que quiere ‘matar a todos’ y que nunca está tranquilo cuando le ve jugar, aunque está tranquilo por la persona que es: “Me da tranquilidad la mente que tiene, la capacidad de poder sobreponerse a todas las adversidades que pueda llegar a surgir, de lo buen chico que es, de lo preparado que es, pero uno como padre siempre sufre. Es la carrera que eligió él y trato de apoyarlo, pero sí es muy difícil”.

Sobre el presente de Santi en la Selección Mexicana, Chaco comentó: “Tiene poco tiempo con Rafa como entrenador, ya lo conoce de del proceso del ‘Vasco’ Aguirre y hay otras que está conociendo ahora. Poco tiempo para un evalúo, son cuatro partidos en el cual se vieron pequeñas cosas. Yo creo que ahora el partido con Jamaica se van a ver más cosas. Hay que dejarlo trabajar. Me parece que es un referente importante del fútbol mexicano a nivel mundial. Lo veo muy capaz, yo creo que le va a ir bien”.