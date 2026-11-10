Hamilton llega a Rafah con ayuda humanitaria mientras la Fórmula 1 confirma su cierre en Medio Oriente

El piloto de Ferrari conoció las labores de ayuda humanitaria para Gaza, mientras la FIA mantiene las carreras de Qatar y Abu Dabi

Hamilton llega a Medio Oriente con ayuda para Gaza. | Reuters.

La Fórmula 1 se encuentra ante dos escenarios relacionados con la situación que atraviesa Medio Oriente. Mientras Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, viajó a Egipto para conocer las operaciones de ayuda humanitaria destinadas a la Franja de Gaza, los responsables de la máxima categoría del automovilismo mantienen sus planes de disputar las últimas carreras de la temporada 2026 en Qatar y Abu Dabi, a pesar de las tensiones que persisten en la región.

El piloto británico de Ferrari visitó este martes 10 de noviembre el cruce fronterizo de Rafah, donde se reunió con trabajadores de organizaciones humanitarias y autoridades egipcias encargadas de coordinar el envío de suministros hacia Gaza. Su presencia coincidió con los preparativos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para celebrar los dos últimos Grandes Premios del campeonato en territorio de Medio Oriente.

Ambos acontecimientos reflejan cómo la situación política y humanitaria de la región también tiene repercusiones en el entorno de la Fórmula 1. Por un lado, Hamilton mantiene su participación en causas sociales fuera de los circuitos; por otro, la organización busca completar su calendario después de que el conflicto con Irán provocara modificaciones en dos carreras programadas para este año.

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Lewis Hamilton visita Rafah y respalda los esfuerzos humanitarios para Gaza

Hamilton llegó a la ciudad egipcia de Al Arish, en la provincia del Norte del Sinaí, para conocer las instalaciones utilizadas en la recepción y distribución de ayuda humanitaria. Durante el recorrido visitó el paso fronterizo de Rafah y los almacenes de la Media Luna Roja Egipcia, organización que participa en la preparación y coordinación de los suministros destinados a la población palestina.

El británico estuvo acompañado por representantes de las autoridades locales, entre ellos Khaled Megawer, gobernador del Norte del Sinaí, quien explicó que el objetivo de la visita era mostrar al piloto las operaciones que realiza Egipto para facilitar el ingreso de alimentos, medicamentos y otros recursos a Gaza. Hamilton también conversó con integrantes de los equipos humanitarios y conoció las dificultades que enfrentan en sus actividades.

El siete veces campeón mundial ha expresado en distintas ocasiones su preocupación por las consecuencias del conflicto en Gaza, particularmente por la muerte de menores de edad en los ataques. En octubre, el piloto reiteró sus llamados a la paz y manifestó su deseo de que también se alcance una solución para otras regiones afectadas por enfrentamientos armados.

La visita se produjo después de que Hamilton alcanzara las 400 participaciones en Grandes Premios de Fórmula 1, una marca que consiguió el domingo 8 de noviembre en el circuito de Interlagos, durante el Gran Premio de Sao Paulo. El británico se convirtió en el segundo piloto de la historia que llega a esa cifra, después de Fernando Alonso, quien alcanzó el registro en 2024.

A sus 41 años, el integrante de Ferrari continúa su actividad deportiva y su participación en iniciativas sociales. En 2021 fundó Mission 44, organización enfocada en ampliar las oportunidades educativas y laborales para jóvenes. Su visita a Rafah forma parte de una trayectoria de apoyo a distintas causas humanitarias, aunque no se ha informado de una relación directa entre este recorrido y las decisiones de la Fórmula 1 sobre su calendario.

¿Cuándo termina la temporada 2026 de Fórmula 1?

El campeonato todavía contempla tres competencias para finalizar el año, aunque el título de pilotos ya quedó definido a favor del italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien aseguró la corona durante el Gran Premio de la Ciudad de México. La escudería alemana también conquistó el campeonato de constructores en Sao Paulo.

Las fechas pendientes, de acuerdo con el calendario oficial de la Fórmula 1, son las siguientes:

Gran Premio de Las Vegas : sábado 21 de noviembre.

: sábado 21 de noviembre. Gran Premio de Qatar : domingo 29 de noviembre.

: domingo 29 de noviembre. Gran Premio de Abu Dabi: domingo 6 de diciembre.

De esta manera, la Fórmula 1 busca completar su temporada en Medio Oriente mientras uno de sus principales representantes, Lewis Hamilton, utiliza su proyección internacional para dar visibilidad a la crisis humanitaria en Gaza. Se trata de acontecimientos distintos que coinciden en un cierre de año marcado por los desafíos que enfrenta la región y sus repercusiones dentro y fuera del deporte.