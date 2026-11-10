Néider Parra, un retorno más que oportuno para Atlético Nacional en el remate del año

El zaguero central ya está casi listo después de su esguince de tobillo sufrido hace semanas.

Neider Parra, jugador de Atlético Nacional | Vizzor

Noticias alentadoras para Atlético Nacional de cara a un remate intenso del año. El Verdolaga entra en el tramo definitivo para salvar el año, y no le queda de otra más que salir campeón en los frentes domésticos. Tanto en Liga como en Copa, la escuadra dirigida por Lucas González se ve obligada a dar la vuelta olímpica y certificar la gran nómina que pudo confeccionar.

Hay ciertos bemoles que dejan en entredicho la solvencia de Nacional. Uno de ellos va encaminado a la solidez defensiva del equipo, anotando que ha perdido piezas a lo largo del semestre. Néider Parra fue una baja sensible en las últimas fechas, pero por fortuna para González, retornaría para la fecha 19 del campeonato.

El central sufrió una lesión el pasado 25 de octubre en la victoria 2-1 ante Medellín. Disputó 61 minutos y pidió el cambio por cuenta de un esguince de tobillo, de acuerdo con el parte médico emitido un día después. Inició rápidamente trabajos de campo y ya está próximo a volver, pero todo depende de cómo avance su readaptación.

Retorno justo y necesario para el central, grata sorpresa en Atlético Nacional al punto de quedarse con el puesto de titular. Si bien el plantel es amplio y cuenta con nombres de la talla de César Haydar y Andrés Reyes, el joven de apenas 21 años se adueñó del lugar y llamó poderosamente la atención por su agilidad física.

El central más rápido del FPC

Hay un argumento de peso, y además cuantificable por las estadísticas. Según una medición del observatorio del CIES, Parra es el tercer defensor central sub 23 con más velocidad en el fútbol sudamericano. Tan solo está por debajo de Jonathan Jesús (Cruzeiro) y Arthur Dias (Atlético Paranaense) en Brasil. Otros jugadores del FPC también militan en la lista.

Respecto a la liga cafetera, Jéferson Medina (Fortaleza) y Juan Viveros (Alianza) van de cuarto y quinto respectivamente, justo por debajo de Parra en el escalafón. Keimer Sandoval, grata revelación para un grande como Deportivo Cali, cierra el top 10 entre los zagueros. .

⚡ Fastest U2⃣3⃣ centre backs in South America 🌎 by maximum speed reached (@SkillCorner) 🥇 #JonathanJesus 🇧🇷 22.44 yrs 🥈 #ArthurDias 🇧🇷 19.57 🥉 #NeiderParra 🇨🇴 21.51 #Medina 🇨🇴 #Viveros 🇨🇴 #Gabriel 🇧🇷 #Quintana 🇵🇾 #Medina 🇪🇨 #Sandoval 🇨🇴 #Fernandez 🇦🇷 — CIES Football Obs (@CIES_Football) November 10, 2026

Pase lo que pase en el final de año, Parra tendrá ofertas seguramente del exterior. Posiblemente Nacional intentará retenerlo de cara a la próxima Copa Libertadores, certamen al que ya aseguró su boleto por reclasificación. Una nutrida novela se avecina sobre el futuro de Parra, quien volverá a ser de la elección por González para Copa y Liga.

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