Edwin Luna y La Trakalosa concierto gratis en Iztacalco este 15 de septiembre: cartelera completa y horarios

Arma tu plan de cara al Grito de Independencia de este año

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, en vivo. | @DondeHayFeria

Las Fiestas Patrias 2026 en la Ciudad de México comienzan a tomar forma y las alcaldías preparan conciertos, verbenas y actividades para conmemorar el aniversario del inicio de la Independencia de México. Iztacalco ya confirmó el programa que tendrá para la noche del próximo 15 de septiembre, con música regional mexicana y salsa entre sus principales propuestas.

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey encabezarán los conciertos gratuitos en la explanada de la alcaldía Iztacalco, donde compartirán cartelera con Adolescentes Orquesta, agrupación que será la encargada de continuar con la celebración después de la ceremonia del Grito de Independencia.

La jornada también contará con las presentaciones de Ari Salgado y Juanma, además de danza regional y folclórica, verbena, feria, coronación de la Reina de las Fiestas Patrias Iztacalco 2026 y un espectáculo de fuegos pirotécnicos. Las actividades están contempladas desde la tarde y se extenderán hasta después de las 23:00 horas.

Edwin Luna y La Trakalosa en concierto el 15 de septiembre: ¿Qué artistas darán concierto en Iztalcalco?

El programa musical tendrá como uno de sus actos principales a Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, agrupación que llegará a Iztacalco con parte del repertorio que ha marcado su trayectoria dentro del regional mexicano.

Canciones como “Borracho de amor”, “Supiste hacerme mal”, “Mi padrino el Diablo” y “Fíjate que sí” forman parte de los temas que el público podría escuchar durante la presentación programada antes de la ceremonia del Grito.

La música comenzará previamente con Ari Salgado, quien tiene contemplada su presentación a las 17:30 horas. Posteriormente, a las 19:00 horas, llegará el turno de Juanma, antes de que Edwin Luna y La Trakalosa ocupen el escenario.

La celebración no terminará con el Grito de Independencia. Adolescentes Orquesta se presentará a las 23:15 horas, inmediatamente después del protocolo encabezado por la alcaldesa Lourdes Paz. La agrupación llevará la salsa a la explanada con canciones de su repertorio como “Virgen”, “Anhelo”, “En aquel lugar” y “Persona ideal”.

De esta manera, la cartelera completa para el martes 15 de septiembre de 2026 queda programada de la siguiente forma:

17:00 horas: Coronación de la Reina de las Fiestas Patrias Iztacalco 2026.

Coronación de la Reina de las Fiestas Patrias Iztacalco 2026. 17:30 horas: Ari Salgado.

Ari Salgado. 19:00 horas: Juanma.

Juanma. 20:45 horas: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey. 23:00 horas: Ceremonia del Grito de Independencia.

Ceremonia del Grito de Independencia. 23:15 horas: Adolescentes Orquesta.

¿A qué hora empieza el concierto de Edwin Luna y La Trakalosa el 15 de septiembre en Iztacalco?

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey subirán al escenario a las 20:45 horas del martes 15 de septiembre, por lo que su presentación se realizará antes de la ceremonia oficial del Grito de Independencia, programada para las 23:00 horas.

Las actividades por las Fiestas Patrias comenzarán desde horas antes. La programación difundida para la celebración señala que desde las 16:00 horas habrá actividades en la explanada, mientras que a las 17:00 horas está contemplada la coronación de la Reina de las Fiestas Patrias.

El acceso a los conciertos será gratuito y la sede será la explanada de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en avenida Río Churubusco S/N, colonia Gabriel Ramos Millán, Ciudad de México. Para quienes utilicen transporte público, una de las opciones más cercanas es la estación Iztacalco de la Línea 2 del Metrobús.

Con Edwin Luna y La Trakalosa antes del Grito y Adolescentes Orquesta después de la ceremonia, Iztacalco tendrá actividades musicales durante gran parte de la tarde y la noche del 15 de septiembre, además de feria, verbena, danza y los actos protocolarios por el aniversario de la Independencia de México.

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