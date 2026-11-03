Xelajú vs Marquense en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo lo mejor del partido a través del minuto a minuto.

Xelajú vs Marquense, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Xelajú vs Marquense, válido por la jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo de Roberto Hernández llega a este cotejo tras igualar con Deportivo Mixco, mientras que los ‘leones’ de igualar también pero ante Guastatoya.

Xelajú MC ocupa el sexto lugar con 25 unidades, producto de siete victorias, cuatro empates y seis derrotas. El conjunto de Roberto Hernández tiene una mejor diferencia de goles que Aurora, Cobán Imperial y Marquense, que suman los mismos puntos. Por su parte, Marquense se ubica en la novena posición con 25 puntos, después de siete triunfos, cuatro empates y seis derrotas. La diferencia de goles mantiene a los Leones por debajo de Xelajú, Aurora y Cobán Imperial, por lo que necesitan sumar para mejorar su ubicación

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú vs Marquense hoy 3 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Xelajú MC y Marquense será el martes 3 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Xelajú vs Marquense para la jornada 18, al momento

Xelajú MC : Rubén Silva; Ernesto Monreal, Kevin Ruiz, Erick González, Javier González; Antonio López, Maynor de León, Yair Jaén, José Joj; Elmer Cardoza y Óscar de León. DT : Roberto Hernández.

: Rubén Silva; Ernesto Monreal, Kevin Ruiz, Erick González, Javier González; Antonio López, Maynor de León, Yair Jaén, José Joj; Elmer Cardoza y Óscar de León. : Roberto Hernández. Marquense: Gustavo Gutiérrez; Gerardo Gordillo, Oscar Linton, Keyner Agustín; Yordin Hernández, Fernando Escalante, Christian López, Randall Corado; Denilson Ochaeta, David Chuc; y Erick Sánchez. DT: Manuel Naya.

Antecedentes del Xelajú vs Marquense y últimos resultados en la Liga de Guatemala

6 de septiembre de 2026 | Marquense 0-4 Xelajú MC | Torneo Apertura 2026 3 de mayo de 2026 |

| Torneo Apertura 2026 3 de mayo de 2026 | Xelajú MC 2-0 Marquense | Cuartos de Final Torneo Clausura 2026 30 de abril de 2026 |

| Cuartos de Final Torneo Clausura 2026 30 de abril de 2026 | Marquense 1-1 Xelajú MC | Cuartos de Final Torneo Clausura 2026 1 de abril de 2026 |

| Cuartos de Final Torneo Clausura 2026 1 de abril de 2026 | Marquense 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026 15 de febrero de 2026 |

| Torneo Clausura 2026 15 de febrero de 2026 | Xelajú MC 4-2 Marquense | Torneo Clausura 2026





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