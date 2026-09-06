Rui Borges responde a las críticas contra Luis Javier Suárez: “Es uno de los mejores de nuestra liga”

Luis Javier Suárez respondió a las críticas con una gran actuación en Sporting y confirmó que el interés de Fenerbahce ya es “agua pasada”.

Luis Suárez en Sporting de Portugal | PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP.

Luis Javier Suárez volvió a ser protagonista en Portugal y lo hizo de la mejor manera posible: con goles y asistencias. El delantero colombiano fue determinante en la victoria 2-0 del Sporting de Portugal sobre Nacional, por la quinta fecha de la liga, al marcar uno de los tantos y participar directamente en el otro. Una actuación que, además, le permitió quedarse con el reconocimiento como el mejor jugador del partido.

Suárez habló sobre las críticas

Más allá de su aporte futbolístico, el colombiano también tuvo que responder después del encuentro a las versiones que habían surgido en los últimos días sobre una supuesta incomodidad con su situación en el Sporting. Las críticas apuntaban especialmente a su actitud y a una presunta falta de felicidad, algo que el propio jugador se encargó de desmentir con contundencia.

“Siempre sonrío. Es lo que dijo el entrenador en la rueda de prensa. Sonrío cuando tengo que sonreír; cuando estoy en el trabajo, voy siempre a trabajar, como todo el mundo. En tu día a día, en tu trabajo, no siempre estás sonriendo porque puede que tengas un mal día”, explicó Suárez, dejando claro que su estado de ánimo no debe interpretarse a partir de un gesto puntual.

La respuesta del atacante incluso tuvo un capítulo particular durante el partido. Después de convertir su penalti, Suárez realizó una celebración en la que simuló una sonrisa, una clara referencia a los comentarios que habían surgido alrededor de su actitud. Fue su manera de responder dentro de la cancha y, posteriormente, también lo hizo frente a los medios de comunicación.

Fenerbahce sí preguntó por el colombiano

Suárez también confirmó que durante el mercado de fichajes existió interés del Fenerbahce, aunque aseguró que esa posibilidad ya quedó atrás. El delantero reconoció que hubo conversaciones y que no se trató de un rumor inventado, pero fue enfático al señalar que su presente y su futuro inmediato están en Portugal.

“Soy un hombre, miro a la cámara, a todos los aficionados, y ocurrió, pero creo que ya es agua pasada porque no me fui a ningún sitio. Mi cabeza está en el Sporting y ya lo he dicho antes: dentro del campo sigo demostrando que estoy totalmente comprometido con el Sporting”, afirmó el colombiano.

El interés del conjunto turco estuvo condicionado, en buena medida, por la elección de un candidato a la presidencia del club que finalmente no resultó elegido. Además, Barcelona también habría contemplado la posibilidad de fichar al atacante, pero la cláusula de rescisión de 80 millones de euros apareció como un obstáculo importante para concretar la operación.

Rui Borges salió en defensa de Suárez

El entrenador del Sporting, Rui Borges, tampoco quiso alimentar las versiones relacionadas con el estado de ánimo de su delantero. Por el contrario, salió en defensa del colombiano y aseguró que lo conoce desde hace tiempo, por lo que no considera que exista un problema con su actitud.

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“Llevo mucho tiempo viendo a Luis sonreír. Son ustedes los que crean estas… estas telenovelas que a veces inventan. Siempre está sonriendo, trabaja muy duro y lo demuestra en el campo”, manifestó el técnico, quien además destacó la importancia del colombiano para el conjunto portugués.

Borges fue todavía más contundente al hablar de su rendimiento y compromiso: “Es el mismo Luis de siempre: un gran jugador, uno de los mejores de nuestra liga, si no el mejor, y está totalmente centrado en ayudar al equipo y hacer que el Sporting sea más fuerte”. Para el entrenador, las conversaciones que pudo haber tenido Suárez durante el mercado forman parte de una dinámica normal del fútbol profesional y no son motivo para cuestionar su entrega.

Los hechos respaldan a Luis Javier Suárez

Por ahora, Suárez está respondiendo a las especulaciones de la mejor manera: jugando y siendo determinante. Su actuación contra Nacional, con un gol y una asistencia, volvió a ponerlo en el centro de la escena y reforzó el mensaje que tanto él como su entrenador han repetido: su cabeza está puesta en Sporting.

El mercado pudo generar dudas alrededor de su futuro, pero la continuidad del colombiano en Portugal terminó siendo una realidad. Ahora, con goles, asistencias y buenas actuaciones, Luis Javier Suárez parece decidido a dejar que sea su fútbol el que hable. Y ante Nacional, su respuesta no pudo ser más contundente.

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