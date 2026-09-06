Cruz Azul vs Santos, en vivo: ¡Listas las alineaciones! Piovi, Paradela y Lira, a la banca…

Antecedentes Cruz Azul vs Santos, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Cruz Azul y Santos Laguna llegan al duelo del Apertura 2026 con una historia reciente favorable para la Máquina. En los últimos cinco enfrentamientos disputados entre ambos equipos, los celestes registran cuatro victorias y una derrota, con ocho goles anotados y cinco recibidos. El conjunto cementero marcó diferencia en los dos partidos más recientes como visitante ante los Guerreros, con triunfos por 2-1 en el Clausura 2026 y 1-0 en el Clausura 2025. 

El último triunfo de Santos frente a Cruz Azul ocurrió en el Clausura 2024, cuando los laguneros se impusieron por 3-0 en el Estadio Corona. Desde entonces, la Máquina encadenó cuatro partidos consecutivos sin perder ante los Guerreros, con tres victorias en temporada regular y una más en el Apertura 2025 por marcador de 3-2.