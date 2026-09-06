Cruz Azul vs Santos, en vivo: ¡Listas las alineaciones! Piovi, Paradela y Lira, a la banca…
No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde la cancha del Estadio Azteca
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con los pronósticos de Caliente.mx, Cruz Azul aparece como favorito para quedarse con la victoria ante Santos Laguna en la jornada 7 del Apertura 2026. El triunfo de la Máquina paga –244, el empate +400 y la victoria de los de Torreón +560.
Antecedentes Cruz Azul vs Santos, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Cruz Azul y Santos Laguna llegan al duelo del Apertura 2026 con una historia reciente favorable para la Máquina. En los últimos cinco enfrentamientos disputados entre ambos equipos, los celestes registran cuatro victorias y una derrota, con ocho goles anotados y cinco recibidos. El conjunto cementero marcó diferencia en los dos partidos más recientes como visitante ante los Guerreros, con triunfos por 2-1 en el Clausura 2026 y 1-0 en el Clausura 2025.
El último triunfo de Santos frente a Cruz Azul ocurrió en el Clausura 2024, cuando los laguneros se impusieron por 3-0 en el Estadio Corona. Desde entonces, la Máquina encadenó cuatro partidos consecutivos sin perder ante los Guerreros, con tres victorias en temporada regular y una más en el Apertura 2025 por marcador de 3-2.
Alineaciones Cruz Azul vs Santos, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
La Máquina de Joel Huiqui busca hilvanar triunfos cuando reciba la visita del Santos Laguna la tarde de este domingo en la cancha del Estadio Azteca.
Cruz Azul: Kevin Mier 23; defensas: Omar Campos 3, Willer Ditta 4, Jesús Orozco 5, Gonzalo Piovi 33; mediocampistas: Agustín Palavecino 17, Ángel Sepúlveda 9, Amaury García 16, Luka Romero 18; delanteros: Gabriel Fernández 55, Carlos Rodríguez 8.
Suplentes: Andrés Gudiño 1, Alan Montes 12, Jorge Rodarte 22, Gonzalo Piovi 33, Erik Lira 6, Andrés Montaño 10, José Paradela 20, Amaury Morales 13, Gabriel Fernández 21.
Santos Laguna: Carlos Acevedo 1; defensas: Mauricio Cuvas 3, Efraín Orona 14, Felipe Sánchez 25, Aldo López 8; mediocampistas: Jonathan Pérez 29, Diego González 7, Salvador Mariscal 16, Kevin Palacios 77; delanteros: Luis Cárdenas 193, Esquivel 10.
Suplentes: Héctor Holguín 33, José Abella 4, Emanuel Echeverría 17, Franco Pardo 16, Javier Güémez 6, Francisco Villalba 11, Diego Medina 24, Ramiro Sordo 26, Eduardo Aguirre 19, Esteban Lozano 20.
¿A qué hora juega Cruz Azul vs Santos y dónde ver hoy 6 de septiembre la jornada 7 de la Liga MX 2026?
El partido entre Cruz Azul y Santos Laguna se disputa este domingo 6 de septiembre de 2026 a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. El duelo corresponde a la jornada 7 del Apertura 2026 y tendrá como sede el Estadio Azteca. La transmisión del encuentro estará disponible por Canal 5, TUDN y ViX Premium, mientras que en Claro Sports tendremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Cruz Azul recibe a Santos Laguna este domingo 6 de septiembre en el Estadio Azteca dentro de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. La Máquina llega con la necesidad de sumar una victoria antes de enfrentar el Clásico Joven ante América, mientras que los Guerreros buscan puntos para mejorar su posición en el campeonato.
El conjunto dirigido por Joel Huiqui afronta el encuentro después de un inicio irregular en el torneo y con la intención de recuperar terreno en la clasificación. Santos, por su parte, llega al compromiso con el objetivo de sumar fuera de casa ante uno de los equipos que pelea por mantenerse en la parte alta del campeonato.Así que no se despeguen de este minuto a minuto que promete ser espectacular.