Ayoub El Kaabi es operado con éxito y recibe emotivo mensaje del Olympiacos

El propietario del equipo, Vangelis Marinakis, aseguró que el club seguirá apoyando al jugador hasta que se recupere

El propietario del Olympiacos, Vangelis Marinakis, envió un mensaje de apoyo para Ayoub El Kaabi después de que el delantero marroquí fuera sometido a una cirugía por una lesión que sufrió durante el duelo ante el Volos en la Superliga de Grecia. El dirigente aseguró que el atacante cuenta con el respaldo de toda la institución durante su proceso de recuperación.

“Ayoub, que te mejores pronto y que seas de hierro. Eres fuerte, eres un ganador y estoy seguro de que superarás también esta prueba”, escribió Marinakis en un mensaje dirigido al futbolista. El propietario del club también destacó que la operación resultó favorable y que ahora el objetivo principal será acompañarlo durante su rehabilitación.

“La operación salió muy bien y ahora lo prioritario es tu recuperación, para que regreses aún más fuerte. Quiero que sepas que toda la familia del Olympiacos está a tu lado”, agregó el dirigente, quien aseguró que el equipo brindará al delantero todo el apoyo necesario durante su recuperación.

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Marinakis también dejó claro que la relación entre El Kaabi y el Olympiacos continuará más allá de esta lesión: “Eres y seguirás siendo parte de nuestra familia por todo el tiempo que tú quieras. Para siempre”, señaló el propietario del club griego en su mensaje.

¿Qué le pasó a Ayoub El Kaabi y por qué fue operado?

Ayoub El Kaabi sufrió una lesión durante un partido del Olympiacos que encendió las alarmas dentro del equipo, luego de una fuerte entrada del portero Marius Siabanis, quien salió con fuerza y cayó sobre la pierna izquierda del jugador. El delantero tuvo que abandonar el terreno de juego y, después de los estudios médicos correspondientes, el club determinó que debía ser intervenido quirúrgicamente.

La operación se realizó con éxito, aunque el atacante iniciará un periodo de recuperación que lo mantendrá alejado de las canchas durante un tiempo todavía no especificado de manera oficial. El Olympiacos seguirá de cerca su evolución antes de determinar una fecha para su regreso a la actividad.

La baja de El Kaabi representa un cambio en los planes ofensivos del equipo griego, ya que el delantero marroquí era una de las principales referencias del ataque. Ante este escenario, una de las opciones que puede tomar protagonismo es la del mexicano Armando ‘Hormiga González, quien llegó al Olympiacos con la intención de competir por minutos y ahora podría tener una oportunidad para buscar la titularidad.

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El atacante mexicano tendrá la posibilidad de asumir un papel más importante dentro del conjunto griego mientras El Kaabi completa su recuperación. En Olympiacos esperan que el delantero marroquí vuelva en buenas condiciones, mientras el resto del plantel busca mantener la competencia en las diferentes competiciones.

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