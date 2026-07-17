Temblor hoy: sismo de magnitud 7.4 sacude Chiapas y se percibe en la CDMX

Protección Civil mantiene recorridos en el sureste, mientras el SSN reporta réplicas y el SASMEX explica por qué no se activó la alerta en la capital

¿Se sintió en CDMX? Sismo de 7.4 sacude Chiapas este viernes | Claro Sports

Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana de este viernes 17 de julio en Chiapas, donde habitantes de distintas regiones desalojaron viviendas, oficinas, hospitales y otros inmuebles como medida preventiva. El movimiento también fue percibido en otros estados del sureste y, de manera ligera, en algunas zonas de la Ciudad de México.

El Servicio Sismológico Nacional informó que el temblor de hoy ocurrió a las 08:48:38 horas, con epicentro localizado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y una profundidad de 10 kilómetros. El primer reporte señaló una magnitud preliminar de 6.8, pero la cifra fue actualizada minutos después a 7.4.

¿Dónde fue el epicentro del temblor hoy en Chiapas?

Por la ubicación del epicentro frente a las costas chiapanecas, el movimiento se sintió principalmente en las regiones Istmo-Costa y Soconusco. También hubo reportes de percepción en Tapachula y en localidades cercanas a la frontera con Guatemala, donde edificios y objetos suspendidos presentaron movimiento durante varios segundos.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, fue sorprendido por el sismo mientras participaba en un evento público. Ante el movimiento, pidió mantener la calma y seguir las indicaciones de Protección Civil, mientras comenzaban las evacuaciones preventivas en diferentes puntos del estado.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas desplegó personal en las regiones del estado para realizar recorridos, revisar edificios e identificar posibles afectaciones. Hospitales y oficinas públicas fueron evacuados como parte de los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

En su primer balance, las autoridades estatales informaron que no se tenían reportes de pérdidas humanas. La Coordinación Nacional de Protección Civil estableció comunicación con autoridades estatales y municipales, así como con el Comité Nacional de Emergencias, para reunir información sobre daños en viviendas, carreteras y servicios.

El sismo también se percibió en Oaxaca y Tabasco. En ambas entidades fueron activados los protocolos de revisión y se mantuvo comunicación con las unidades municipales de Protección Civil. Durante los primeros recorridos no se habían confirmado personas lesionadas ni afectaciones de consideración.

¿El sismo de Chiapas se sintió en la CDMX?

Aunque el epicentro se ubicó a cientos de kilómetros del Valle de México, usuarios reportaron que el sismo fue percibido de manera ligera en algunos puntos de la CDMX, principalmente en edificios altos. Sin embargo, la alerta sísmica no sonó en los altavoces públicos ni se enviaron avisos de emergencia a los teléfonos celulares.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano explicó que sus sensores detectaron el evento, pero la energía registrada durante los primeros segundos no superó los niveles necesarios para emitir una alerta en el centro del país. Por esta razón, la falta de aviso no se debió a una falla del sistema.

Registran réplicas después del sismo en Chiapas

Después del movimiento principal, el SSN reportó varios eventos en la región. Entre ellos se encontraban un sismo de magnitud 5.8 al suroeste de Ciudad Hidalgo, otro de 5.2 cerca de Huixtla y uno preliminar de 6.1 localizado al norte de Mapastepec. Las magnitudes y ubicaciones pueden cambiar conforme el organismo analiza más información.

Debido a que el epicentro se ubicó en el océano Pacífico, la Secretaría de Marina mantuvo vigilancia sobre el comportamiento del mar. La dependencia señaló que no se esperaban afectaciones graves, aunque estimó que algunas playas podían registrar variaciones de hasta medio metro en el nivel del agua, por lo que pidió a la población mantenerse alejada de la costa y seguir únicamente los avisos oficiales.

Las revisiones continuarán durante las siguientes horas en Chiapas y los estados donde fue percibido el movimiento. Las autoridades recomendaron revisar viviendas antes de ingresar, evitar edificios con grietas o daños visibles, prepararse ante posibles réplicas y no compartir información que no haya sido confirmada por Protección Civil o el Servicio Sismológico Nacional.

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