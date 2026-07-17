UNAM: ¿Cuándo y a qué hora publican los resultados del examen de admisión a licenciatura del ciclo 2026-20027/1?

Consulta cuándo, dónde y cómo revisar los resultados UNAM 2026, además de las fechas de inscripción y los datos del proceso de admisión.

¿Qué necesito para hacer el examen de admisión a la UNAM? | Imago7.

Miles de aspirantes conocerán este viernes 17 de julio si obtuvieron un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para cursar una licenciatura durante el ciclo escolar 2026-2027/1. La institución dará a conocer los resultados correspondientes al Concurso de Selección para quienes participaron en el proceso de ingreso al Sistema Escolarizado y al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

Para este ciclo escolar, la UNAM abrirá 50 mil 113 lugares para estudiantes de nuevo ingreso, distribuidos entre quienes accedieron mediante el Concurso de Selección y quienes ingresarán por Pase Reglamentado. Además, el proceso de admisión de este año marcó un cambio al realizarse por primera vez mediante un examen en línea.

UNAM: ¿Cuándo se publican los resultados de ingreso a licenciatura para al ciclo escolar 2026-2027/1?

La UNAM publicará los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 el viernes 17 de julio en el portal oficial de la convocatoria.

Los aspirantes podrán conocer si fueron admitidos en alguna de las licenciaturas ofertadas tanto en el Sistema Escolarizado como en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED). Quienes aparezcan en las listas de aceptación deberán continuar con el proceso administrativo establecido por la universidad para formalizar su ingreso.

Entre el 20 y el 24 de julio, los estudiantes seleccionados tendrán que completar diversos trámites en línea, entre ellos el llenado de la hoja de datos estadísticos y la realización del examen diagnóstico de inglés. Estos pasos forman parte de los requisitos para obtener la documentación de ingreso. Posteriormente, las inscripciones en los diferentes planteles se efectuarán del 3 al 7 de agosto, mientras que el inicio del ciclo escolar 2026-2027 está programado para el 10 de agosto.

Resultados UNAM: ¿Dónde y a qué hora se pueden consultar las listas de admisión a la licenciatura 2026?

Los resultados estarán disponibles a partir del viernes 17 de julio en el sitio oficial de la Convocatoria UNAM 2026.

Para consultar el resultado, cada aspirante deberá:

Ingresar al portal oficial de la Convocatoria UNAM 2026.

Iniciar sesión con el correo electrónico y la contraseña registrados durante el proceso de inscripción.

Acceder al apartado de Resultados para conocer el dictamen correspondiente.

La universidad recomienda ingresar directamente al portal oficial y utilizar los datos registrados durante el proceso de admisión para evitar contratiempos durante la consulta.

Resultados UNAM: datos clave del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026

El proceso de admisión correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/1 dejó varias cifras relevantes sobre el ingreso a la máxima casa de estudios del país.

Estudiantes de nuevo ingreso | 50,113

Ingreso por Concurso de Selección | 21,962

Ingreso por Pase Reglamentado | 28,151

Aspirantes inscritos | 191,306

Aspirantes que presentaron examen | 158,712

Carreras disponibles | 134

Incremento de espacios respecto al ciclo anterior | 1,454

La UNAM informó que alrededor del 2 por ciento de los procesos de ingreso fueron cancelados por incumplir las disposiciones establecidas en la convocatoria y en la legislación universitaria.

Otro de los cambios implementados en esta edición fue la aplicación del examen de admisión completamente en línea. Para ello se utilizó un sistema apoyado en inteligencia artificial, el cual permitió monitorear el desarrollo de cada evaluación y registrar cualquier conducta detectada durante la realización de la prueba como apoyo al seguimiento efectuado por personal de la universidad.

Con la publicación de los resultados, la UNAM dará inicio a la incorporación de una nueva generación de estudiantes que comenzará sus actividades académicas en agosto dentro de alguna de las 134 licenciaturas que ofrece la institución.

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