Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 14 Mulhouse – Le Markstein Fellering

La etapa 14 de La Grande Boucle será vital para que el ciclista mexicano, Isaac del Toro, mejore en la clasificación general del Tour de Francia 2026

¿Cómo ver en vivo online la etapa 14 del Tour de Francia 2026? | Claro Sports

Isaac del Toro afrontará este sábado 18 de julio la etapa 14 del Tour de Francia 2026 con la misión de seguir escalando posiciones en la clasificación general. El ciclista mexicano llega ubicado en el sexto puesto, a 5:08 del líder Tadej Pogačar, tras una exigente jornada 13 entre Dole y Belfort, donde Mauro Schmid se llevó la victoria luego de imponerse en un cerrado sprint al colombiano Harold Tejada.

El corredor del Team Jayco AlUla completó los 205.8 kilómetros del recorrido con un tiempo de 4:06:58, apenas por delante de Tejada, del XDS Astana Team, mientras que Tom Pidcock cruzó la meta en la tercera posición, a dos segundos del vencedor. El británico también fue uno de los grandes beneficiados del día al ascender hasta el cuarto lugar de la clasificación general.

En la pelea por el maillot amarillo no hubo cambios, ya que Tadej Pogačar se mantuvo como líder con un tiempo acumulado de 47:18:31, seguido por Jonas Vingegaard, a 3:36, y Remco Evenepoel, a 4:06. Isaac del Toro, compañero del esloveno en el UAE Team Emirates-XRG, buscará aprovechar el perfil de la etapa 14 para recortar diferencias y mantenerse en la lucha por los primeros puestos de la Grande Boucle.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre el mexicano la etapa 14 de Mulhouse – Le Markstein Fellering?

La etapa 14 del Tour de Francia 2026 de este sábado 18 de julio apunta a convertirse en uno de los grandes puntos de inflexión de la carrera. El pelotón afrontará un recorrido de 155.3 kilómetros entre Mulhouse y Le Markstein Fellering, con cerca de 3,800 metros de desnivel positivo acumulado. Aunque se trata de una jornada más corta que otras de esta edición, la alta montaña elevará al máximo la exigencia. La meta estará situada en un tramo llano con ligero falso llano dentro de la estación de esquí, pero el último puerto aparecerá apenas seis kilómetros antes de la llegada, un escenario que invita a los ataques entre los principales aspirantes al maillot amarillo. El trazado incluirá cuatro ascensos de forma estratégica: el Grand Ballon (21.5 km al 4.8 %), el inédito Col du Page (9.8 km al 4.7 %), el Ballon d’Alsace (8.9 km al 6.9 %) y el decisivo Col du Haag (11.2 km al 7.3 %), cuya rampa final alcanzará el 10 % a solo cinco kilómetros de la meta.

La estrategia también marcará el desenlace de la jornada. Después de coronar el Col du Haag, los corredores recorrerán seis kilómetros por la cresta de la montaña hasta Le Markstein, un sector donde el viento puede abrir diferencias entre un ciclista en solitario y un grupo perseguidor. Los especialistas consideran que los equipos de la clasificación general asumirán el control de la etapa, ya que la dureza del recorrido reduce de forma considerable las opciones de una escapada. A ello se sumará la dificultad de los estrechos descensos del macizo de los Vosgos, que pondrán a prueba la técnica y la concentración del pelotón, sobre todo si se cumplen los pronósticos de chubascos de montaña.

México y Centroamérica : 05:30 horas

: 05:30 horas Estados Unidos : 07:30 horas ET y 04:30 horas PT

: 07:30 horas ET y 04:30 horas PT Colombia : 06:30 horas

: 06:30 horas Argentina: 08:30 horas

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online

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México, Argentina y Centroamérica : ESPN y Disney+.

: ESPN y Disney+. Estados Unidos : Peacock y NBC (sólo algunas etapas).

: Peacock y NBC (sólo algunas etapas). Colombia: Caracol TV y Canal RCN.

Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos

La edición 113 de la mítica carrera francesa presenta un recorrido de 3,321 kilómetros distribuidos a lo largo de 21 días de competencia, con dos jornadas de descanso intercaladas durante las tres semanas. El trazado incluye siete etapas llanas, propicias para los sprinters; cuatro jornadas onduladas o de media montaña; ocho etapas de montaña, con cinco finales en alto, entre ellos dos ascensos consecutivos al emblemático Alpe d’Huez; una contrarreloj por equipos, que abrió la competencia en el Grand Départ de Barcelona; y una contrarreloj individual de 26.1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains.

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