Sí habrá presencia colombiana en la final del Mundial 2026: Nicolás Gallo, el protagonista

Nicolás Gallo, árbitro colombiano, fue elegido como AVAR para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Nicolás Gallo, árbitro colombiano | Vizzor

Desde que fue elegido para ser uno de los representantes de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, su nombre fue bastante discutido. Nicolás Gallo, con amplio historial controversial en el Fútbol Profesional Colombiano ha sido elegido para ser el AVAR en la final del Mundial 2026.

El próximo domingo 19 de julio se llevará a cabo la final de la cita orbital entre las selecciones de España y Argentina. El estadio de Nueva York vibrará con el partido de más importante de los últimos cuatro años del deporte mundial. España tiene la posibilidad de gritar campeón mundial por segunda vez en su historia y Argentina quiere lograr la hazaña de ser bicampeón.

Así las cosas, la FIFA ha revelado la nómina arbitral para el juego entre europeos y sudamericanos. La terna arbitral será eslovena con la presencia de Slavko Vincic como juez central, y Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes. El VAR estará dirigido por el alemán Bastian Dankert en compañía del colombiano Nicolás Gallo como AVAR.

The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

Nicolás Gallo, en el primer y último partido del Mundial 2026

El árbitro colombiano de 40 años no solamente tendrá presencia en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sino que hizo parte también del cuerpo arbitral del partido inaugural de esta cita orbital. Un fiel reflejo del porqué es considera el mejor VAR de Sudamérica y la confianza que la FIFA ha depositado en él.

Antes de llegar a este campeonato, el nacido en Ibagué, Colombia, había llegado a la módica cifra de 200 partidos dirigidos. Además del Fútbol Profesional Colombiano. Torneos como la Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana, el preolímpico y campeonato sudamericanos en distintas categorías, habían sido parte de la experiencia del ‘cafetero’.

Una de las curiosidades en Colombia es que Nicolás Gallo, había sido uno de los árbitros más criticados, castigados y sancionados por parte de la Comisión Arbitral Colombiana comandada por Ímer Machado. Un aspecto que no deja de llamar la atención dada la importancia y el voto de confianza que ha demostrado la FIFA con este árbitro colombiano.

Te puede interesar: