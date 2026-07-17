Antigua GFC vs Aurora en vivo: dónde mirar la final de la Supercopa Guatemala 2026

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Antigua Aurora, Supercopa Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

La Supercopa de Guatemala 2026 ya tiene definidos a sus protagonistas. Antigua GFC y Aurora FC se enfrentarán este sábado 18 de julio en busca del primer título de la temporada, luego de superar con éxito las semifinales de un torneo que reunió a clubes de distintas categorías del fútbol guatemalteco.

Aurora consiguió su boleto a la final tras imponerse 2-1 a Santa Lucía Cotzumalguapa en un partido que necesitó tiempo extra para definirse. Jimmy Álvarez adelantó al conjunto aurinegro, Rafael Agamez igualó para el equipo local y, finalmente, Carlos Flores marcó el tanto decisivo que selló la clasificación del equipo dirigido por Saúl Phillip, invitado al certamen tras la ausencia de Municipal.

Por su parte, Antigua GFC avanzó con autoridad al derrotar 3-0 a Nueva Santa Rosa gracias a las anotaciones de Kevin López, Agustín Maziero y José Franco. El encuentro por el campeonato se disputará en el Estadio Cementos Progreso, en la Ciudad de Guatemala, en un horario que será confirmado por la organización. Además del trofeo, el campeón recibirá un premio económico de Q600.000 (Q50.000 para el subcampeón), otorgado por el patrocinador oficial del torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Antigua GFC vs Aurora de la final de la Supercopa Guatemala?

El encuentro entre Antigua GFC y Aurora está programado para el sábado 18 de julio a las 18:00 horas y se disputará en el estadio Cementos Progreso. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TvGT.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua GFC vs Aurora hoy

Ni Antigua GFC ni Aurora cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la Supercopa de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Antigua GFC: Luis Morán; José Ardón, Alexander Robinson, Suhander Zúñiga, Dilan Palencia, Edgar Camargo, José Rosales, Oscar Castellanos, Juan David Moreno, Kevin López y Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Aurora: Diego Navas; Pablo Mingorance, Daniel Baján, José Manuel Lemus, Joaquín Flores, Klisman García, José Vivas, Eddie Ibarguen, Carlos Monterroso, Julio Rodríguez y Héctor Morales. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes y últimos resultados del Antigua GFC vs Aurora en Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Antigua GFC y Aurora:

4 de abril de 2026 | Aurora 0-2 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 18 de febrero de 2026 | Antigua GFC 2-0 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 17 de diciembre de 2025 | Antigua GFC 4-2 Aurora | Semifinales Torneo Apertura 2025

| Semifinales Torneo Apertura 2025 14 de diciembre de 2025 | Aurora 0-1 Antigua GFC | Semifinales Torneo Apertura 2025

| Semifinales Torneo Apertura 2025 25 de octubre de 2025 | Antigua GFC 1-2 Aurora | Torneo Apertura 2025

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