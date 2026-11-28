Las autoridades prevén temperaturas de hasta diez grados bajo cero en zonas serranas; estas medidas ayudarán a cuidar a tus mascotas

Las bajas temperaturas obligan a reforzar los cuidados de los animales | Reuters

La llegada de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 a México ha provocado un descenso en las temperaturas de diferentes regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevé que durante el último fin de semana de noviembre se registren lluvias torrenciales, heladas, temperaturas de hasta -10 grados centígrados y posibles nevadas en distintas entidades.

Ante estas condiciones meteorológicas, las medidas de prevención también deben contemplar a los animales de compañía. Aunque su pelaje funciona como una barrera natural, los perros y gatos pueden desarrollar hipotermia, lesiones por congelación y enfermedades respiratorias ante la exposición prolongada al frío y la humedad. Los cachorros, los animales de edad avanzada y aquellos con problemas de salud requieren cuidados adicionales.

¿Cuántos días habrá tormenta invernal en México con lluvia, nieve, frío y aguanieve?

De acuerdo con el pronóstico extendido de la Conagua, la primera tormenta invernal de la temporada tendrá sus principales efectos entre el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre de 2026, con precipitaciones y bajas temperaturas en entidades del occidente, centro, oriente y sur de la República Mexicana. El fenómeno comenzó a formarse desde el jueves 26 de noviembre.

Para el domingo 29 de noviembre, se espera que el sistema pierda intensidad hasta que deje de afectar al territorio nacional. Sin embargo, la aproximación de nuevos frentes fríos mantendrá las posibilidades de heladas, lluvias y temperaturas inferiores a los cero grados durante los primeros días de diciembre, por lo que será necesario continuar con las medidas de prevención.

¿Cómo proteger a tus mascotas de la tormenta invernal?

La principal recomendación es mantener a los perros y gatos dentro del hogar, especialmente durante las noches y madrugadas, cuando se registran las temperaturas más bajas. Las autoridades de protección animal recomiendan evitar que las mascotas permanezcan en patios, azoteas o jardines, donde el viento y la humedad pueden incrementar la pérdida de calor corporal.

Entre las medidas para proteger a los animales de compañía durante la tormenta invernal se encuentran las siguientes:

Proporcionarles un refugio seco y cálido , con cobijas y camas alejadas de las corrientes de aire.

, con cobijas y camas alejadas de las corrientes de aire. Evitar los paseos durante las primeras horas de la mañana y por la noche , así como durante nevadas o lluvias.

, así como durante nevadas o lluvias. Utilizar suéteres o abrigos en perros de pelo corto, talla pequeña o con mayor sensibilidad al frío.

Retirar cualquier prenda que se moje , pues la humedad favorece la pérdida de calor corporal.

, pues la humedad favorece la pérdida de calor corporal. Evitar los cortes de pelo y reducir la frecuencia de los baños.

Secar el pelaje y las patas después de cualquier contacto con agua, nieve o aguanieve.

después de cualquier contacto con agua, nieve o aguanieve. Garantizar el acceso a alimentos y agua limpia, sin permitir que esta se congele.

Mantener actualizado su esquema de vacunación y acudir a revisiones veterinarias.

Otro aspecto que debe considerarse durante esta temporada es que los gatos suelen buscar refugio debajo de los automóviles o cerca de los motores para conservar el calor. Por ello, se recomienda revisar el vehículo y dar pequeños golpes sobre el cofre antes de encenderlo, una medida que puede evitar accidentes con animales en situación de calle.

En caso de que un perro o gato presente temblores persistentes, debilidad, somnolencia, rigidez muscular, encías pálidas o respiración lenta, será necesario trasladarlo a un espacio protegido, cubrirlo con una manta seca y solicitar atención veterinaria de inmediato. Estos síntomas pueden estar relacionados con la hipotermia, una condición que puede poner en riesgo su vida.

¿En qué estados nevará y cómo estará el clima durante los próximos días?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la previsión de posible caída de nieve o aguanieve para este sábado 28 de noviembre en zonas montañosas ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar de las siguientes diez entidades:

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Asimismo, el pronóstico contempla temperaturas mínimas de -10 a -5 grados centígrados en las sierras de Chihuahua y Durango, mientras que las zonas montañosas de otras entidades del norte y centro del país podrían registrar heladas con temperaturas de entre -5 y 0 grados. En cuanto a las precipitaciones, esta será la evolución del clima durante los próximos días:

Sábado 28 de noviembre: lluvias torrenciales en Guerrero; intensas en Puebla y Oaxaca; muy fuertes en Michoacán, Estado de México y Morelos.

lluvias torrenciales en Guerrero; intensas en Puebla y Oaxaca; muy fuertes en Michoacán, Estado de México y Morelos. Domingo 29 de noviembre: posibles nevadas durante la mañana en zonas elevadas de Puebla y Veracruz, así como lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca.

posibles nevadas durante la mañana en zonas elevadas de Puebla y Veracruz, así como lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca. Lunes 30 de noviembre: continuarán las heladas en distintas regiones del país, con lluvias en el sureste y temperaturas de hasta -10 grados en zonas serranas de Durango durante la madrugada del martes.

continuarán las heladas en distintas regiones del país, con lluvias en el sureste y temperaturas de hasta -10 grados en zonas serranas de Durango durante la madrugada del martes. Martes 1 de diciembre: un nuevo frente frío favorecerá las precipitaciones y las rachas de viento en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

En la Ciudad de México, el SMN pronostica para este sábado temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados y máximas de 10 a 12 grados centígrados, además de lluvias y posibles nevadas en zonas de mayor altitud. Aunque se espera una recuperación gradual de las temperaturas diurnas durante el domingo, las recomendaciones para proteger a las mascotas deberán mantenerse durante las noches y madrugadas.