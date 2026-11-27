Rojos y Azules disputan dos Batallas por la Supervivencia este 27 de noviembre en Exatlón México 2026. Los spoilers apuntan a una victoria de los celestes y otra de los escarlatas

Supervivencia en Exatlón México | @ExatlonMx

La semana 13 de Exatlón México 2026 llega a una de sus jornadas decisivas este viernes 27 de noviembre, cuando los equipos Rojo y Azul disputen la segunda y tercera Batalla por la Supervivencia, cuyos resultados definirán a los atletas que estarán en riesgo de abandonar el reality deportivo.

Los Rojos llegan a esta competencia después de poner fin al dominio de sus rivales en las pruebas colectivas. El conjunto escarlata consiguió dos victorias durante el programa del jueves, tras conquistar la Medalla Grupal y recuperar las comodidades de la Villa 360, resultados que podrían marcar un cambio en la dinámica de la competencia.

Por su parte, los Azules buscarán recuperar el protagonismo en los circuitos de República Dominicana. El equipo celeste cuenta con la ventaja de haber ganado la primera Supervivencia de la semana, resultado que colocó a uno de los hombres del equipo Rojo en el próximo Duelo de Eliminación.

La preocupación también está presente entre los escarlatas tras el accidente de Natalia, quien sufrió una caída durante la competencia del jueves y tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital para una revisión médica. Mientras tanto, las filtraciones sobre los posibles ganadores de este viernes y el próximo eliminado ya circulan en redes sociales.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 27 de noviembre y dónde ver en vivo?

El programa de Exatlón México de este viernes 27 de noviembre comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de la señal de Azteca Uno, por televisión abierta.

Los seguidores del reality deportivo también podrán disfrutar de las competencias mediante el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo. Otra alternativa para seguir las actividades de la décima temporada es Disney+, plataforma que requiere una suscripción.

¿Quién gana la serie por la Supervivencia del 27 de noviembre en Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Las filtraciones apuntan a que el equipo Azul ganaría al menos una de las dos Batallas por la Supervivencia programadas para este viernes. Los celestes recuperarían así el camino de la victoria después de las derrotas sufridas durante el jueves.

Sin embargo, las versiones extraoficiales tampoco descartan una victoria del conjunto escarlata. Los Rojos podrían quedarse con la segunda Supervivencia de la semana, tras los resultados obtenidos en las competencias por la Villa 360 y la Medalla Grupal.

Respecto al próximo eliminado, las filtraciones señalan a Benyamin Saracho como uno de los principales candidatos a abandonar Exatlón México el domingo 29 de noviembre. No obstante, otras versiones mencionan a José Ochoa y Fernando Vallejo como posibles bajas.

Cabe recordar que ninguno de estos resultados ha sido confirmado por TV Azteca, por lo que será necesario esperar a la transmisión de los episodios correspondientes para conocer el desenlace de las competencias.

¿Qué es la Batalla por la Supervivencia del 27 de noviembre y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla por la Supervivencia es una de las competencias que determinan la continuidad de los participantes de Exatlón México. En esta dinámica, los equipos se enfrentan en circuitos de velocidad, resistencia y puntería con el objetivo de proteger a sus integrantes del Duelo de Eliminación.

Cada derrota representa un lugar en la prueba de permanencia para uno de los integrantes del equipo perdedor. Esta semana son los hombres quienes están en riesgo, por lo que las dos competencias del viernes definirán el panorama rumbo a la eliminación del domingo.

Además, los Rojos cuentan con la Medalla Grupal, un beneficio que les permite otorgar una vida adicional a uno de sus compañeros durante un Duelo de Eliminación, siempre y cuando todos los integrantes estén de acuerdo con la decisión.

¿Quién ganó la Villa 360 del 26 de noviembre?

El equipo Rojo conquistó la Villa 360 este jueves 26 de noviembre tras derrotar a los Azules por marcador de 7-2, resultado con el que puso fin a la racha de victorias colectivas de sus rivales y recuperó las instalaciones de descanso.

Con este triunfo, los escarlatas tendrán acceso a camas, cocina, alberca, baños con agua caliente y otros espacios que facilitan su recuperación física, mientras que los Azules deberán permanecer en la Barraca Metálica hasta que tengan una nueva oportunidad de disputar la residencia.